Avis aux médias - La ministre Bibeau doit annoncer un soutien important pour des solutions à la ferme pour lutter contre le changement climatique en agriculture





CALGARY, AB, le 13 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sera à Calgary, en Alberta, pour annoncer un soutien à des activités de recherche à la ferme qui visent à élaborer et à mettre en oeuvre des pratiques exemplaires qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole et agroalimentaire du Canada.

Date

Jeudi 14 juillet 2022

Heure

13 h 45 (HAR)

Emplacement pour une participation en personne :

Hyatt Regency Hotel

Salle Imperial, 3e étage

700, rue Centre SE

Calgary (Alberta)

L'annonce aura lieu dans le Grand Foyer, à l'extérieur de la salle Imperial.

Accès par vidéoconférence ou par téléphone (pour les représentants des médias seulement)

Veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'AAC, par courriel, à [email protected] pour connaître les modalités de participation.

