Réduction de la promenade piétonne du pont Alexandra

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'il y aura une réduction de la largeur de la promenade piétonne du pont Alexandra aux fins de travaux d'inspection durant la période suivante : le dimanche 17...

Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario...