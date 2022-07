DILLING établit les bases de l'expérience personnalisée avec la plateforme de données clients mParticle





Le détaillant danois de vêtements et de sous-vêtements utilise mParticle pour proposer des expériences shopping plus personnalisées et fidéliser sa clientèle

NEW YORK, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- leader de l'infrastructure de données clients, a annoncé aujourd'hui que DILLING, détaillant danois de vêtements et de sous-vêtements biologiques et durables, avait choisi mParticle pour la gestion de ses données clients et pour établir les bases d'une expérience de e-commerce plus personnalisée.

Depuis sa fondation en 2010, DILLING s'est donné pour mission de créer des vêtements équipés des meilleures couches intérieures imaginables pour tous les clients. Issue d'une entreprise familiale de vêtements et de sous-vêtements fondée en 1916 , l'équipe tire parti d'une riche connaissance des tissus et des procédés de fabrication pour offrir une sélection variée de produits de haute qualité. DILLING sait qu'en matière d'expérience numérique, comme en matière de sous-vêtements, il n'y a pas de « taille unique ». Afin d'accroître l'engagement client et la valeur vie client, DILLING prévoit d'avoir recours à mParticle pour exploiter les données clients afin de proposer des newsletters plus pertinentes et d'offrir des expériences numériques de pointe telles que les programmes de fidélité et le live shopping.

Bien que le procédé de fabrication de DILLING ait été construit sur une vaste infrastructure de systèmes interconnectés ? laine biologique importée d'Argentine, principalement teinte et traitée au Danemark, avant d'être découpée et cousue en Lituanie ? l'interconnexion des données clients faisait défaut dans leur expérience numérique. L'accès aux données clients et leur utilisation à des fins de personnalisation ont exigé beaucoup de travail manuel, ce qui a retardé le retour sur investissement et empêché le lancement d'expériences numériques plus avancées.

DILLING a choisi mParticle comme plateforme de données clients pour améliorer la connectivité entre les outils de marketing et faciliter la personnalisation des expériences. En fournissant aux utilisateurs professionnels un accès facile à des données clients épurées et d'excellente qualité et en leur permettant de connecter les données clients à des outils tiers tels que Klaviyo, Algolia, Commercetools et Google Ads sans assistance technique, mParticle aide l'équipe marketing de DILLING à fournir des informations plus pertinentes aux clients individuels et à augmenter ainsi l'engagement et la fidélisation.

« mParticle nous permet d'utiliser un marketing plus orienté vers le client tout en s'assurant que nous disposons d'une bonne base de données clients, a expliqué Mark Nygaard Leth, directeur informatique de DILLING. Cela nous permettra également à l'avenir d'intégrer plus facilement des outils supplémentaires tels que des programmes de fidélité et du live shopping. »

« DILLING est en train d'acquérir une large clientèle très engagée dans huit pays européens à ce jour, a poursuivi Karen Gallantry, Chief Revenue Officer chez mParticle. Grâce à mParticle, DILLING peut proposer des informations et des offres pertinentes à ses clients, à une vitesse et à une échelle adéquates. »

À propos de mParticle

mParticle facilite la gestion holistique des données clients tout au long du cycle de vie des produits et des clients. Des équipes au sein d'entreprises telles que NBCUniversal, JetBlue, Venmo, Spotify et Airbnb utilisent mParticle pour offrir des expériences client exceptionnelles et accélérer leur croissance en résolvant les problèmes fondamentaux qui entravent le succès à grande échelle. mParticle a annoncé une collecte de fonds de 150 millions de dollars en octobre 2021, menée par Permira, à la suite d'une forte croissance et d'importantes innovations produits.

Fondé en 2013, mParticle a son siège social à New York et compte des employés dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site http://mparticle.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1471487/mParticle_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 11:27 et diffusé par :