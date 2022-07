Biovancia annonce un partenariat avec Rêves pour aider les enfants gravement malades





PARIS, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Biovancia , leader du marché français de compléments alimentaires , annonce son partenariat avec Rêves, une association reconnue d'utilité publique, dont l'objectif est de permettre aux enfants très gravement malades de réaliser leurs rêves.

Biovancia rejoint ainsi les rangs de dizaines d'autres entreprises, de différentes filières et implantées sur tout le territoire national, qui soutiennent l' association Rêves . Parmi eux figurent de grands acteurs économiques tels qu'Intermarché, Ibis Styles Hôtels, Decathlon, Allianz, et AXA. Le but est de financer les désirs et les souhaits d'enfants atteints de maladies très graves. Ces rêves sont variés, certains enfants souhaitent faire la connaissance d'une célébrité (sportif de haut niveau, par exemple), se rendre dans un parc d'attractions, ou encore effectuer un vol en montgolfière.

Créée en 1994 par sept amis, Rêves est une association à but non lucratif qui permet aux enfants très gravement malades de réaliser leurs rêves les plus fous. Vivre ces moments inoubliables leur permet d'oublier pendant un temps leur difficile quotidien qui consiste à lutter contre leur maladie. Ils ont aussi pour vocation de leur redonner confiance, et de reprendre espoir en l'avenir.

Rêves est divisée en 33 délégations régionales implantées sur tout le territoire national et agit en partenariat avec une soixantaine d'établissements de santé. C'est là, dans les hôpitaux, que les enfants très gravement malades sont invités à décrire leurs « rêves les plus fous » et de soumettre leur dossier à l'association Rêves, par l'intermédiaire du personnel soignant.

Créée en 2018, Biovancia développe, fabrique, et commercialise une gamme variée de compléments alimentaires en fonction des besoins de chaque consommateur. Biovancia crée des solutions de santé naturelle à base de plantes, vitamines, minéraux et autres actifs brevetés dont les bienfaits, la qualité et la sécurité sont validés par les études scientifiques les plus rigoureuses.

L'Institut Biovancia a pour mission d'aider 1 million de personnes à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête.

Fondée en 2018, Biovancia crée des solutions de santé naturelle à base de plantes, vitamines, minéraux. Pour cela, Biovancia veille avec rigueur à ce que chacune de ses formulations associe la science, l'innovation et la nature pour proposer des solutions innovantes, efficaces et douces.

