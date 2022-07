Le ministre des Transports annonce des investissements pour soutenir la chaîne d'approvisionnement du Canada, améliorer la sécurité ferroviaire et renforcer les corridors ferroviaires





WINNIPEG, MB, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à lutter contre les changements climatiques, à améliorer l'efficacité du transport ferroviaire du Canada et à renforcer les corridors commerciaux qui soutiennent nos chaînes d'approvisionnement, aident à la croissance de notre économie et favorisent sa relance, tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui un financement de 4,4 millions de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour une étude visant à comprendre les conditions actuelles et futures du pergélisol le long du corridor ferroviaire de la baie d'Hudson, un lien ferroviaire essentiel pour les gens et les marchandises à Churchill, au Manitoba. L'étude sera entreprise par l'Université de Calgary et permettra de déterminer les stratégies et les outils d'atténuation potentiels associés aux risques liés au pergélisol. Les conclusions de cette étude serviront à élaborer des stratégies visant à assurer la sécurité et la résilience du corridor ferroviaire de la baie d'Hudson.

En plus de ce financement, le ministre Alghabra a annoncé que le gouvernement du Canada versera plus de 700 000 $ pour financer 10 projets au Manitoba dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire. Grâce à ce programme, Transports Canada travaille continuellement à soutenir les projets d'infrastructure, de technologie et de recherche qui améliorent la sécurité ferroviaire et contribuent à la croissance économique.

Dans le cadre d'initiatives comme le Fonds national des corridors commerciaux et le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, le gouvernement du Canada effectue des investissements en faveur de corridors commerciaux fonctionnels pour aider les Canadiens à être compétitifs sur les marchés à l'échelle mondiale, à faire du commerce plus efficacement avec les partenaires internationaux et à préserver la compétitivité des chaînes d'approvisionnement du Canada. Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement du Canada de travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« Le réseau de transport ferroviaire du Canada est essentiel à notre chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre du financement du Fonds national des corridors commerciaux et du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, nous nous attaquons aux répercussions des changements climatiques et améliorons la sécurité et la résilience du réseau de transport ferroviaire du Manitoba, renforçant ainsi les corridors commerciaux du Canada. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le corridor ferroviaire de la baie d'Hudson est un lien de transport, d'approvisionnement et de tourisme essentiel pour les communautés le long du parcours, reliant le nord et le sud du Manitoba. Il renforce également les économies locales en reliant le port de Churchill aux producteurs des Prairies et en approvisionnant le monde entier en produits agricoles et autres marchandises du Canada. Ce financement aidera à contrer les risques et les répercussions causés par les changements climatiques le long du corridor ferroviaire, tout en maintient un lien entre les communautés autochtones et du Nord qui habitent au Manitoba et en leur procurant une sécurité. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« Le corridor ferroviaire de la baie d'Hudson est un élément essentiel de l'infrastructure de transport du nord du Manitoba et de Churchill. Cette annonce propose d'investir dans notre sécurité et de contribuer à la prospérité économique future de cet important corridor de transport. Les communautés du Nord ont besoin d'une voie ferrée sécuritaire et fiable, qui jette les bases de bons emplois et de la croissance dans l'Ouest canadien. »

L'honorable Jim Carr

Député de Winnipeg-Centre-Sud

Les faits en bref

Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada .

. Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été accordé, dont 1 milliard de dollars de financement consacré à répondre aux besoins uniques et urgents en matière de transport dans les régions de l'Arctique et du Nord du Canada .

. Le budget de 2022 a fourni un financement de 450 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour appuyer des projets de chaînes d'approvisionnement par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, ce qui facilitera la circulation des marchandises dans les réseaux de transport du Canada .

. Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire permet de financer des projets et des initiatives qui aident à améliorer la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées, et qui renforcent la confiance de la population à l'égard du réseau de transport ferroviaire du Canada .

. Depuis la création du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire en 2018, le programme a versé près de 9 millions de dollars pour améliorer la sécurité ferroviaire au Manitoba .

création du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire en 2018, le programme a versé près de 9 millions de dollars pour améliorer la sécurité ferroviaire au . Cette année, le financement servira à améliorer 120 passages à niveau, à réaliser cinq projets d'infrastructure de passages à niveau, à fermer dix passages à niveau et à mener douze projets de technologie et de recherche au pays.

