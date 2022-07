Les solutions de bâtiment zéro émission nette de Schneider Electric déployées dans IntenCity reconnues par Fast Company





Schneider Electric, le chef de file mondial de la transformation numérique au service de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, a reçu la mention honorable aux prestigieux prix World Changing Ideas 2022 de Fast Company, dans la catégorie Architecture. Schneider Electric a été récompensé pour IntenCity, son nouveau site zéro émission nette de carbone qui s'inscrit dans le cadre de son initiative Building of the Future et qui est situé à Grenoble, France.

Les bâtiments étant responsables de près de 40 pour cent des émissions mondiales de CO2 et de plus de 30 pour cent de l'énergie gaspillée, le secteur a besoin d'une injection considérable de solution numérique pour contribuer à générer des résultats plus efficients tout en prédisant et minimisant le gaspillage. La stratégie bâtiment zéro émission nette de Schneider résout cette problématique avec précision et efficience pour aider nos bâtiments à réduire le gaspillage, à décarboniser et à atteindre les objectifs zéro émission nette par le biais des solutions avancées EcoStruxuretm.

IntenCity est un élément clé des efforts de Schneider Electric pour repenser les bâtiments du monde entier et les rendre plus durables, résilients, hyper efficients et centrés sur l'humain, tout en atteignant les objectifs zéro émission nette. Preuve irréfutable de la stratégie de décarbonisation en 4 volets de Schneider Electric et bâtiment à zéro émission nette de carbone, IntenCity prend des mesures actives pour réduire ses émissions de CO2 au niveau de ses opérations en diminuant l'électricité et en remplaçant l'énergie provenant des combustibles fossiles par des énergies renouvelables. IntenCity possède également la capacité de suivre numériquement les indicateurs de performance clé en termes d'énergie et de carbone à l'aide de dispositifs connectés, de commandes périphériques et d'analyses avancées. IntenCity est suffisamment intelligente pour fonctionner selon l'usage: son système de gestion et ses analyses connexes se basent sur 60 000 points de données, permettant de combiner efficience, résilience et confort.

Dotée des solutions EcoStruxuretm et d'une architecture numérique ouverte de bout en bout, IntenCity représente le regroupement de multiples sites en un site de 26 000 mètres carrés pour réduire l'empreinte énergétique de Schneider Electric, tout en créant un bâtiment intelligent qui soutient une innovation de premier plan et le bien-être de plus de 5 000 employés. IntenCity utilise 10 fois moins d'énergie que les bâtiments européens moyens. Rien n'est gâché dans ce bâtiment, toute l'énergie provient de sources renouvelables. Avec 4 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, deux turbines éoliennes et une batterie de 300 kW sur site, IntenCity génère 970 mégawatts heures d'énergie par an, assez pour alimenter 200 foyers. IntenCity consomme uniquement l'énergie nécessaire et a la capacité de stocker de l'énergie et de l'acheminer en dehors du bâtiment, lui permettant d'atteindre le zéro énergie nette dans ses opérations.

« C'est un honneur pour nous de voir IntenCity récompensée aux prix World Changing Ideas », déclare Andre Marino, vice-président principal, Schneider Electric Digital Buildings Line of Business. « IntenCity a été conçue à partir du modèle de performance énergétique avancé de Schneider Electric et fait déjà partie du paysage énergétique de demain. L'innovation étant au coeur de nos préoccupations, IntenCity représente notre vision de la nouvelle ère d'un monde tout numérique et tout électrique. »

Fast Company et ses prix World Changing Ideas rendent hommage aux technologies propres, aux initiatives d'entreprise innovantes, aux designs audacieux pour les villes et les bâtiments, et d'autres travaux créatifs qui promeuvent une innovation sociale positive et luttent contre les inégalités sociales, le changement climatique et les crises de santé publique.

Soufflant leur sixième bougie, les prix World Changing Ideas comptent 39 lauréats, 350 finalistes, et plus de 600 mentions honorables. Le climat, la justice sociale, l'IA et les données figurent parmi les catégories les plus populaires. Un panel d'éminents rédacteurs et journalistes de Fast Company a sélectionné les vainqueurs et finalistes parmi plus de 2 997 candidats dans les secteurs des transports, de l'éducation, de l'alimentation, de la politique, des technologies, de la santé, de la justice sociale, et autres. En outre, plusieurs nouvelles catégories ont été ajoutées cette année, notamment le climat, la nature, l'eau, et le lieu de travail. Les prix 2022 ont reçu des candidatures des quatre coins du monde, de la Suisse à Hong Kong en passant par l'Australie.

« Nous sommes sans cesse inspirés par la nouveauté et la créativité des personnes oeuvrant pour résoudre certains des problèmes les plus urgents de notre société, du logement à la crise climatique. Fast Company se réjouit de son rôle d'amplificateur des travaux importants et innovants visant à relever les grands défis », déclare David Lidsky, rédacteur en chef par intérim de Fast Company. « Nos journalistes ont identifié certaines des initiatives les plus ingénieuses qui ont été lancées depuis le début de 2021, et qui nous l'espérons auront un impact pertinent et inspireront d'autres acteurs à contribuer à la solution. »

À propos des prix World Changing Ideas

World Changing Ideas est l'un des principaux programmes annuels de distinctions de Fast Company et se concentre sur le bien commun, cherchant à mettre en lumière des produits finis et des concepts audacieux qui rendent le monde meilleur. Un panel de juges de tous les secteurs choisit les lauréats, les finalistes et les mentions honorables en fonction de la faisabilité et du potentiel d'impact. Dans le but de récompenser l'ingéniosité et de favoriser l'innovation, Fast Company attire l'attention sur des idées à fort potentiel dont elle contribue à étendre la portée afin d'inciter davantage de personnes à tenter de résoudre des problèmes qui nous concernent tous.

À propos de Schneider Electric

Schneider a à coeur de donner à chacun les moyens de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en conjuguant progrès et durabilité pour le bien commun. Chez Schneider Electric, nous avons baptisé cette approche Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire numérique en matière de durabilité et d'efficience.

Nous favorisons la transformation numérique en intégrant des processus et des technologies énergétiques de pointe, des produits connectant les points de terminaison au cloud, des contrôles, des logiciels et des services, ce tout au long du cycle de vie. Nous permettons ainsi une gestion intégrée des entreprises, au service des habitats, des bâtiments, des centres de données, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous sommes d'ardents défenseurs des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat, fiers de nos valeurs communes d'intégration, de sens et de valorisation.

https://www.se.com/ca/fr/

Découvrez Life Is On et suivez-nous sur: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Blog

Découvrez les toutes dernières perspectives qui façonnent la durabilité, l'électricité 4.0 et l'automatisation de prochaine génération sur Schneider Electric Insights

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 11:05 et diffusé par :