Appel de projets dans les industries du transport terrestre, maritime et aérospatial - Plus de 115 M$ pour soutenir le développement des technologies des transports de demain

QUÉBEC, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation lance un appel de projets collaboratifs et mobilisateurs pour le développement des technologies liées aux transports de demain. L'objectif : appuyer les entreprises des industries du transport terrestre, maritime et aérospatial dans la conception, la démonstration et la mise en vitrine de produits, de procédés ou de solutions technologiques.

L'appel de projets comprend quatre volets :

volet 1 - Soutien aux projets mobilisateurs visant le développement de produits innovants dans l'industrie des véhicules électriques;

volet 2 - Soutien aux projets mobilisateurs axés sur le développement de la filière batterie;

volet 3 - Soutien aux projets mobilisateurs en lien avec les technologies de l'aéronef de demain;

volet 4 - Soutien aux projets collaboratifs de recherche et développement, de démonstration en situation réelle ou de vitrine technologique dans les segments d'affaires porteurs de l'aérospatiale.

Les trois premiers volets sont destinés aux entreprises qui désirent développer un produit, un procédé ou une solution technologique en vue de la précommercialisation. Le volet 4 concerne les entreprises du secteur aérospatial souhaitant réaliser des projets dans des segments en émergence ou peu présents au Québec, notamment les technologies spatiales, les systèmes aériens télépilotés ainsi que la sécurité et la défense.

Une enveloppe de plus de 115 millions de dollars est disponible pour financer les projets retenus. Elle provient de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2), de la mesure sur les véhicules électriques et le recyclage des batteries du Plan budgétaire 2020-2021, de la Stratégie québécoise de l'aérospatiale (SQA) - Horizon 2026 ainsi que de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie. En considérant les contributions publiques et privées, ces projets devraient générer des investissements totalisant plus de 230 millions de dollars.

L'aide financière prévue peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles, pour un maximum de 40 millions de dollars par projet pour les volets 1 à 3 et de 2 millions par projet pour le volet 4. Les entreprises souhaitant contribuer au développement des technologies des transports de demain sont invitées à soumettre leur candidature en remplissant le formulaire accessible sur la page Web de l'appel de projets avant le 18 septembre 2022.

Citation :

« Pour qu'on puisse atteindre nos cibles de réduction de GES, l'industrie des transports doit s'adapter rapidement. En soutenant la recherche et le développement ainsi que la commercialisation de nouvelles solutions, nous aidons nos entreprises à concrétiser leurs idées pour concevoir les transports de demain. C'est exactement ce qu'on vise avec la SQRI2 : répondre aux enjeux sociaux tout en créant de la richesse au Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Faits saillants :

Cet appel de projets s'adresse aux entreprises québécoises qui ont un projet de conception, de démonstration ou de vitrine technologique en partenariat ou en collaboration avec d'autres entreprises et centres de recherche publics exerçant des activités dans les domaines du transport terrestre, maritime ou aérospatial.

La SQRI 2 propose une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Plus de 7,5 milliards de dollars seront investis afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

propose une vision d'avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Plus de 7,5 milliards de dollars seront investis afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation. Dotée d'une enveloppe de 334 millions de dollars d'ici 2024, la SQA - Horizon 2026 s'articule autour de trois axes d'intervention : concevoir l'aéronef de demain grâce à l'innovation, diversifier l'industrie, puis renforcer les chaînes de valeur et les propulser à l'international.

La Stratégie québécoise de développement de la filière batterie vise :

à exploiter et à transformer les minéraux du territoire québécois pour fabriquer des composants de batterie, comme des anodes et des cathodes;



à produire des véhicules commerciaux électriques;



à développer le recyclage des batteries grâce aux technologies québécoises d'avant-garde.

