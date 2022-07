Board International nommé fournisseur représentatif dans le guide du marché de Gartner® pour les applications d'optimisation des assortiments de vente au détail dans le domaine du merchandising





Board International, le numéro un des solutions décisionnelles, annonce aujourd'hui qu'il a été nommé fournisseur représentatif dans le guide du marché 2022 de Gartner pour les applications d'optimisation des assortiments de vente au détail (RAOA) dans le domaine du merchandising.

Board est répertorié comme un fournisseur disposant de d'implémentations déployées dans tous les segments du secteur de la vente au détail dans le dernier guide du marché de Gartner. Guide produit par les analystes Jonathan Kutner et Robert Hetu, dans le cadre de l'initiative Gartner Retail Digital Transformation and Innovation.

« C'est une importante reconnaissance de la part du Gartner qui témoigne, selon nous, de l'impact de la planification des gammes et des assortiments de Board sur plusieurs segments du secteur de la vente au détail », a déclaré Marco Limena, PDG de Board International. « Alors que les principaux détaillants du monde entier cherchent la transformation numérique et l'innovation, ils se tournent vers le puissant outil de planification intelligente de Board, leur donnant accès aux applications d'optimisation des assortiments de la vente au détail. »

D'après le rapport, « l'optimisation des assortiments de produits de détail proposés aux consommateurs, à travers les points de contact, est une exigence urgente pour tirer parti du commerce de détail unifié. Les DSI du commerce de détail peuvent utiliser cette étude de Gartner pour mieux aligner les solutions d'optimisation des assortiments sur les besoins de l'entreprise afin d'obtenir les résultats souhaités. »

Le guide complet du marché de Gartner est disponible ici.

Les détaillants sont de plus en plus contraints de renforcer leurs capacités de planification et d'analyse dans la chaîne d'approvisionnement, le merchandising, l'assortiment, la tarification, le réapprovisionnement et au-delà. Le bon produit, au bon endroit et au bon moment est encore plus crucial aujourd'hui et la solution Range and Assortment Planning de Board permet aux géants de la grande distribution de planifier des assortiments multiples pour des canaux multiples, de manière visible, simple et dynamique.

« Le marché mondial des RAOA (applications d'optimisation des assortiments de vente au détail) couvert par ce guide du marché est composé d'entreprises de distribution multicanal de niveau 1 et 2 (c'est-à-dire des détaillants possédant des magasins, des points de contact en ligne, mobiles et autres), qui tirent parti de l'optimisation pour certains aspects des processus de gestion des assortiments. Ces détaillants recherchent des applications d'optimisation des assortiments qui augmentent les processus critiques existants et les applications d'exécution. »

« Pour figurer dans ce guide du marché, le fournisseur doit avoir des mises en oeuvre en direct de l'un des 12 types d'optimisation des marchandises, avec des détaillants unifié ayant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. »

Clause de non-responsabilité de Gartner :

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses affiliés aux États-Unis et dans le monde entier, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'institut de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Board est un leader mondial des solutions décisionnelles qui permet aux entreprises d'avoir un impact transformateur sur leur activité en exploitant leurs données de manière intuitive dans un seul et même environnement. En unifiant la planification, l'analyse prédictive et le reporting, la plateforme Board permet aux entreprises d'obtenir une vue unique et précise pour contrôler pleinement les performances de l'ensemble de l'organisation. Grâce à Board, des entreprises internationales comme H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG et HSBC ont transformé leur processus décisionnel. Créée en 1994, Board International est présent partout dans le monde à travers +25 filiales, et est reconnu mondialement par les plus grands cabinets d'analystes et experts, notamment Gartner, Nucleus et Dresner.

