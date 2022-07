Corporate Knights désigne Schneider Electric comme Meilleure entreprise citoyenne internationale du Canada





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, est la meilleure entreprise citoyenne internationale du Canada en 2022. Ce titre a été décerné à Schneider Electric par Corporate Knights, une société de médias et de recherche engagée dans la promotion d'une économie durable.

Sur 177 grandes filiales exerçant leurs activités au Canada* (*Plus d'un milliard de dollars de revenus annuels réalisés au Canada), Schneider Electric s'est classée au premier rang, selon le classement sur la durabilité de Corporate Knights, qui repose sur 24 indicateurs clés de performance couvrant les impacts environnementaux et sociaux.

« Cela fait toujours plaisir d'être distingué pour l'excellence de ses résultats commerciaux, mais c'est encore plus extraordinaire lorsque la reconnaissance porte sur le progrès des valeurs fondamentales et des pratiques commerciales durables », a déclaré Adrian Thomas, président national de Schneider Electric au Canada. « Cette reconnaissance de Corporate Knights constitue une marque de confiance de l'excellence en matière de durabilité et salue les changements que nous effectuons au Canada pour être à l'avant-garde de l'économie durable. »

Schneider Electric a été l'un des premiers à prendre en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et continue de renforcer ses engagements en matière de développement durable. La plus récente intensification de sa stratégie de développement durable a été annoncée en janvier 2022, avec six engagements à long terme et onze objectifs concrets à atteindre d'ici 2025. Tous ces objectifs visent à aider Schneider Electric, ainsi que ses partenaires, les entreprises et les communautés locales à faire face au changement climatique et à l'inclusion sociale.

Corporate Knights a régulièrement évalué les actions et les performances de Schneider Electric en matière d'environnement, de société et de gouvernance. Schneider Electric figure dans le classement mondial des 100 entreprises de Corporate Knights chaque année depuis 2012, se hissant à la première place en 2021 et se classant quatrième en 2022.

« Au fil des ans, Schneider Electric a réaffirmé son engagement en faveur du développement durable en s'associant à des organisations de tous les secteurs pour fournir des solutions qui aident notre économie à fonctionner plus proprement, plus efficacement et plus rapidement », a déclaré Toby Heaps, directeur général de Corporate Knights. « Grâce à ses engagements forts en faveur du développement durable et de l'inclusion sociale, Schneider Electric ouvre la voie à des contributions tangibles sur la voie du développement durable au Canada. »

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. comprend le magazine d'économie durable Corporate Knights et une division de recherche qui réalise des évaluations et des classements mondiaux concernant la durabilité des entreprises et des produits financiers.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de nous doter tous des moyens pour tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en vue d'assurer le progrès et la durabilité pour tous. Nous appelons cela « Life Is On » (la vie est en marche). Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en performance. Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l'entreprise, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous sommes les défenseurs des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, et sommes passionnés par nos objectifs significatifs qui reposent sur les valeurs communes de l'inclusion et de l'autonomie. www.se.com/ca

