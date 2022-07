La GARP et l'Initiative financière du PNUE publient un nouveau document collaboratif sur la gestion des risques climatiques





Pôle de réflexion de la Global Association of Risk Professionals (GARP), le GARP Risk Institute (GRI) publie aujourd'hui un rapport dédié au risque climatique, rédigé en collaboration avec l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE-IF).

Intitulé "Steering the Ship: Creating Board-Level Climate Dashboards for Banks", le rapport présente un cadre complet pour la création de tableaux de bord climatiques au niveau du conseil d'administration, permettant de communiquer des informations et des paramètres climatiques utiles à la prise de décision. Développé sur la base des commentaires de 50 institutions financières prestigieuses, dont BNP Paribas, Bradesco, ING, MUFG, Santander, TD Bank et Wells Fargo, il aborde le "quoi", le "pourquoi" et le "comment" de la mise en place d'un tableau de bord climatique tout en abordant une série de défis majeurs rencontrés par les banques.

Au sein des entreprises, les conseils d'administration jouent un rôle fondamental dans le pilotage de leur organisation, dans un contexte de risques climatiques de plus en plus complexe et difficile. Selon l'étude GARP's 2021 Climate Risk Management Survey, 92 % des institutions financières ont déclaré que leur conseil d'administration supervisait la gestion des risques climatiques. Cependant, certains rapports de surveillance ont révélé que les conseils d'administration manquaient d'informations et de paramètres de gestion appropriés pour assurer cette surveillance.

"À mesure que les risques de changement climatique progressent dans le monde entier, les conseils d'administration des entreprises devront impérativement veiller à maintenir leurs sociétés résilientes et sur la voie du zéro net", a déclaré Jo Paisley, président du GRI. "Il appartient au conseil d'administration de définir la manière dont il entend superviser les politiques et pratiques de gestion des risques, et un tableau de bord climatique devrait devenir un moyen de plus en plus pertinent pour permettre au conseil d'administration d'assumer cette responsabilité."

Le rapport précise les différents types de conseils d'administration au sein des banques afin de garantir une compréhension commune de la terminologie, avant de présenter les diverses perspectives qu'un conseil d'administration de banque doit prendre en compte, en donnant des exemples d'informations pertinentes pour chacune. Il analyse les défis communs que les banques rencontrent lors de la création de tableaux de bord, tout en proposant des orientations concrètes sur la structure d'un tableau de bord climatique efficace, à l'aide d'exemples de tableaux de bord de haut niveau et détaillés, à la fois sous forme d'hypothèses et de rapports publiés.

"Les conseils d'administration des banques disposent à présent des outils nécessaires pour appréhender les impacts que le changement climatique aura sur leurs activités", a déclaré Maxine Nelson, vice-président principal du GRI. "La mise en place d'un tableau de bord au niveau du conseil d'administration, présentant les principales mesures climatiques, est une excellente façon d'amorcer la transmission de l'ampleur et de la profondeur des questions sur lesquelles les banques seront de plus en plus amenées à se pencher, tout en les aidant à concilier leurs activités avec les objectifs de l'Accord de Paris."

Pour accéder au document complet, rendez-vous sur GARP's Climate Risk Resource Center.

À propos de la Global Association of Risk Professionals

La Global Association of Risk Professionals est une organisation non partisane à but non lucratif focalisée sur l'amélioration de la pratique de la gestion des risques. La GARP offre une certification des risques à base de profils, Financial Risk Manager (FRM®) ainsi que le certificat Sustainability and Climate Risk®) et des opportunités de formation continue grâce au développement professionnel continu. Grâce aux GARP Benchmarking Initiative et GARP Risk Institute, la GARP sponsorise la recherche en gestion des risques et favorise la collaboration entre les professionnels, les universitaires et les régulateurs.

Fondée en 1996 et dirigée par un conseil d'administration, la GARP a son siège social à Jersey City dans le New Jersey, avec des bureaux à Londres, Pékin et Hong Kong. De plus amples informations sont disponibles sur garp.org ou suivez la GARP sur LinkedIn, Facebook, et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 09:15 et diffusé par :