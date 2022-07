Schneider Electric présente l'onduleur industriel Easy-UPS 24V CC DIN Rail





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique dans la gestion et l'automatisation de l'énergie, présente son nouvel onduleur, l'Easy-UPS 24V CC. Créé pour les environnements industriels et commerciaux, là où les coupures de courant menacent la productivité, le nouveau système d'alimentation sans interruption Easy-UPS minimise les temps d'arrêt et protège les équipements, ce qui permet de réduire les opérations de maintenance et d'améliorer le contrôle de l'infrastructure industrielle. Axé sur les besoins des équipementiers et des intégrateurs de systèmes, le nouveau système industriel d'alimentation sans interruption (ASI) 24V CC de Schneider Electric est aujourd'hui disponible dans le monde entier.

« Lorsqu'ils envisagent de protéger leur alimentation avec une batterie de secours dans le cadre d'une application commerciale ou industrielle, les opérateurs doivent se pencher en priorité sur la fiabilité de l'alimentation et tenir compte du coût élevé des temps d'arrêt », a déclaré Vincenzo Salmeri, vice-président de la division Sécurité de l'alimentation pour le secteur industriel et commercial de Schneider Electric. « Lorsque l'alimentation n'est pas contrôlée, cela peut entraîner une foule de problèmes, de la perte de données à la nécessité de procéder au redémarrage des équipements automatisés après une panne. Avec l'onduleur Easy-UPS de Schneider Electric, les opérateurs des environnements industriels et commerciaux peuvent prendre le contrôle grâce à un système de surveillance et de gestion à distance, ce qui leur permet de protéger pleinement leur investissement. »

Principaux avantages de l'onduleur Easy-UPS:

Des temps d'arrêt minimisés et des équipements protégés: batterie de secours pour garantir la disponibilité des contrôleurs et des IHM, et minimiser les dommages aux équipements dus à une mauvaise qualité de l'alimentation.

Des opérations de maintenance réduites: à l'aide de signaux 0-5V provenant des contacts de relais, l'onduleur assure la sauvegarde des données et des programmes avec un arrêt des équipements et élimine la nécessité de faire redémarrer les équipements automatisés après une coupure de courant.

Un temps de fonctionnement modulable: ajoutez jusqu'à quatre batteries supplémentaires pour accroître votre autonomie en cas de coupures de courant prolongées.

Une infrastructure industrielle mieux contrôlée: gérez votre onduleur et réalisez vos diagnostics grâce aux contacts de relais, et vérifiez l'état de l'onduleur grâce aux voyants LED.

L'onduleur industriel Easy-UPS disponible dans le monde entier en 2022

Le nouvel onduleur Easy-UPS est disponible à la vente dans le monde entier dès le début de l'année 2022, directement auprès de Schneider Electric ou des commerçants de produits électriques et industriels. Pour en savoir plus sur le nouvel onduleur de Schneider Electric, rendez-vous ici.

Une nouvelle étude met en évidence les stratégies pour des opérations connectées performantes

Schneider Electric a également partagé les conclusions d'un nouveau livre blanc d'IDC, Succeeding at Digital First Connected Operations, qui porte sur le rôle de l'informatique en périphérie dans la transition vers un monde tout-numérique. Le livre blanc expose en détail les réponses de plus d'un millier de professionnels de l'informatique et des opérations des secteurs de l'industrie, de la santé, de l'éducation et autres secteurs, ainsi qu'une série d'entretiens approfondis avec des sociétés industrielles. Les réponses donnent un aperçu des difficultés rencontrées par les entreprises lors de leur déploiement à la périphérie en vue de permettre des opérations connectées, et proposent des recommandations stratégiques pour assurer des capacités de périphérie à l'épreuve du temps.

Vous pouvez télécharger gratuitement le livre blanc d'IDC Succeeding at Connected Operations with Edge Computing, commandé par Schneider Electric, ici.

