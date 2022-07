L'établissement 1 Hotel Nashville est maintenant ouvert





La propriété est le huitième emplacement mondial de la marque

NASHVILLE, Tenn., 13 juillet 2022 /CNW/ - 1 Hotels, la marque hôtelière de luxe durable fondée par le visionnaire de l'hôtellerie Barry Sternlicht, a annoncé aujourd'hui l'ouverture du 1 Hotel Nashville, l'oasis urbaine la plus consciemment cultivée du célèbre centre musical et culturel et le 8e hôtel de la flotte mondiale. Nichée au coeur du centre-ville de Nashville, directement en face du Music City Center et à distance de marche du Country Music Hall of Fame, la propriété compte 215 chambres, dont 37 suites offrant une vue étendue sur la ville et les panoramas, qui offrent un niveau de service et de confort inégalé dans la région. Une façade verdoyante recouverte de lierre et un aménagement paysager indigène évoquent les paysages naturels à proximité, depuis l'effervescence de la rivière Cumberland jusqu'aux Smoky Mountains et au Natchez Trace.

« Avec l'ouverture du 1 Hotel Nashville, nous célébrons l'entrée de notre marque dans cette région dynamique et riche sur le plan culturel, a déclaré Barry Sternlicht, fondateur de 1 Hotels, président et chef de la direction du Starwood Capital Group. Nous sommes heureux de démontrer de façon tangible notre mission, notre vision et notre raison d'être globales, y compris notre engagement envers la durabilité du luxe, les collectivités, la santé et le bien-être holistiques, et la conception naturelle, à cette ville emblématique, admirée pour son énergie positive, son dévouement aux concerts de musique, son hospitalité, ses repas festifs et ses occasions de plaisir en famille. »

Les lits à colonnes taillées grossièrement et les meubles-lavabos inspirés de l'artisanat local, les boiseries en bois récupérés dans les chambres, les suites et les aires publiques et l'utilisation répandue de matières organiques et naturelles confèrent à ce lieu raffiné de retraite urbaine la beauté et la richesse naturelles des paysages du Tennessee. Les points de contact sur le thème de la durabilité comprennent des clés en bois pour les chambres, des tableaux noirs dans les chambres pour réduire la consommation de papier, des cintres en papier recyclé à 100 %, des carafes faites de bouteilles de vin recyclées, et le programme 1 Less Thing en vigueur toute l'année, qui permet aux invités de laisser des vêtements usagés au 1 Hotel pour en faire don à des organismes locaux dans le besoin.

L'hôtel propose trois concepts culinaires distincts, qui témoignent de notre engagement envers la simplicité, le luxe et la durabilité. 1 Kitchen Nashville, au rez-de-chaussée, est un restaurant innovateur de la ferme à la table de Chris Crary, directeur culinaire et ancien participant à l'émission Top Chef. C'est un endroit où les invités peuvent se réunir, manger et être bien. 1 Kitchen Nashville enchante les invités et les Nashvilliens grâce à un menu de saison propre et nourrissant comprenant des jus pressés à froid, des smoothies et des mets délicieux s'inspirant de la riche histoire culinaire de la région, soigneusement préparés avec des ingrédients frais provenant de partenariats avec des agriculteurs et des artisans locaux. Au Harriet's Rooftop Bar, les invités peuvent profiter d'un vaste choix de petites bouchées fabriquées à partir d'ingrédients saisonniers et durables et de cocktails de bien-être préparés à partir de jus frais maison mélangés, y compris du miel provenant d'une apiculture sur place et des ingrédients aromatiques conçus pour imiter le brouillard qui s'élève sur les Smoky Mountains. Tout en profitant d'une vue à couper le souffle sur la silhouette de la ville, les invités et les gens du coin se plongent dans l'ambiance décontractée créée par une programmation changeante sur le toit mettant en vedette des musiciens locaux et un DJ résident qui se produit chaque fin de semaine. Pour ceux qui recherchent un environnement encore plus décontracté, le café décontracté Neighbors propose des plats de pique-nique frais et saisonniers mettant en vedette des produits régionaux et des ingrédients locaux.

Étant donné que le véritable bien-être vient du rapprochement du cerveau, du corps et de l'esprit avec son environnement naturel, la propriété offre un refuge relaxant et réparateur contre le rythme endiablé de Music City 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les installations sur place comprennent le Bamford Wellness Spa et le studio de conditionnement physique et de yoga Anatomy, tous deux inspirés par la mission de 1 Hotels de favoriser une relation plus étroite entre les gens et la nature. Crossvine, un centre de congrès et de conférences polyvalent qui compte plus de 32 000 pieds carrés d'espace unique pour les réunions et les événements, offre tout le nécessaire pour une activité commerciale, un mariage ou une célébration sociale, y compris de l'équipement audiovisuel de pointe, une planification d'événements clés en main, et des menus personnalisés, tout ça au coeur du centre-ville de Nashville.

Adresse : 710 Demonbreun Street

Nashville, TN 37203

Téléphone : 615-510-0400

Site Web : https://www.1hotels.com/nashville

À PROPOS DE SH HOTELS & RESORTS :

SH Hotels & Resorts, filiale de la société d'investissement privée mondiale Starwood Capital Group, est une entreprise de gestion durable de marque hôtelière qui exploite 1 Hotels, une marque de mode de vie axé sur la nature qui a été lancée en 2015 avec des propriétés à South Beach et Manhattan et qui comprend maintenant Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine) et Toronto, ainsi que les propriétés récemment ouvertes de San Francisco et Nashville, et a des projets en cours de développement à Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, Londres, Austin, Elounda Hills et Melbourne. De plus, elle possède Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, avec des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence et Riyad (DGDA), ainsi que Treehouse Hotels, qui a fait sa première apparition à Londres en 2019 et avec des projets en cours de développement à Manchester, Sunnyvale et Brickell (Miami). Tirant parti de son expertise en marketing, en conception, en exploitation et en technologie, SH Hotels & Resorts est la force derrière certaines des marques hôtelières les plus révolutionnaires et les plus dynamiques au monde.

À PROPOS DE 1 HOTELS :

En tant que marque hôtelière de style de vie luxueuse inspirée par la nature, 1 Hotels cultive le meilleur du design et de l'architecture durables, avec un confort extraordinaire et un niveau de service inégalé. La chaîne 1 Hotels a été lancée en 2015 avec l'ouverture de propriétés exclusives à South Beach à Miami et à Central Park à Manhattan, puis de celles à Brooklyn sur East River en février 2017 et à West Hollywood sur le boulevard Sunset en juin 2019, à Sanya (Chine) en 2020, à Toronto en 2021 et plus récemment à San Francisco et Nashville. Les établissements 1 Hôtels s'inspirent d'une idée simple : ceux qui voyagent dans le monde devraient aussi en prendre soin. Après tout, il n'y a que 1 monde. 1 Hotels entretient cette vision en canalisant la nature au moyen de partenariats conceptuels et culinaires, tout en établissant des liens avec la communauté locale et en prenant des mesures durables pour faire une grande différence. Toutes les propriétés de 1 Hotels font partie des premiers hôtels au monde à devenir Sharecare Health Security VERIFIED® avec Forbes Travel Guide. La vérification complète des installations permet de s'assurer que les invités et les organisateurs de voyages peuvent réserver en toute confiance dans des établissements qui ont mis en place des procédures de sécurité sanitaire appropriées. De plus, les propriétés ont obtenu la cote de santé-sécurité WELL de l'International WELL Building Institute, qui met l'accent sur les politiques opérationnelles, les protocoles d'entretien, la mobilisation des intervenants et les plans d'urgence pour accorder la priorité à la santé et à la sécurité des membres de notre équipe et des invités. La marque prend de l'expansion avec des propriétés en cours de développement à Hanalei Bay, Austin, Cabo San Lucas, Paris, Londres, Copenhague, Elounda Hills et Melbourne. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site 1hotels.com .

