Prosimo annonce la disponibilité générale de son intégration avec AWS Cloud WAN





Prosimo, société fournissant des infrastructures d'expériences applicatives, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de son intégration avec AWS Cloud WAN. Ceci fait suite à l'annonce d'aujourd'hui d'AWS concernant la disponibilité générale d'AWS Cloud WAN. Les clients d'AWS Cloud WAN peuvent désormais déployer la plateforme Prosimo afin de bâtir un transit cloud à pile pleine, élastique et évolutif, offrant connectivité et segmentation interrégionales, afin de simplifier et de réduire les charges opérationnelles, délivrer de meilleures expériences et réduire les coûts.

« Grâce à l'ajout de ces nouvelles caractéristiques et fonctionnalités sur la plateforme AXI, Prosimo sera idéalement adaptée pour répondre à nos objectifs : permettre des capacités d'infrastructure modernes en utilisant les nouvelles constructions de mise en réseau d'AWS, telles que le Cloud WAN, intégrer une observabilité pour les applications, et éliminer autant que possible la complexité », a déclaré Kevin Paige, responsable de la sécurité informatique (Chief Information Security Officer, CISO) de Flexport.

Les entreprises peuvent désormais simplifier la manière dont elles créent et gèrent la connectivité de leurs différents environnements dans les régions AWS du monde entier, de leurs centres de données sur site, de leurs installations de colocalisation, de leurs succursales, et de leur base d'utilisateurs distribuée, grâce à la combinaison entre AWS Cloud WAN et Prosimo :

Atteindre une segmentation élastique très détaillée ? La politique de réseau globale dans AWS est une politique à gros grains et simple par conception, afin d'offrir une gestion facile, et ne change pas si souvent. La segmentation basée sur les politiques à grains fins et la sécurité constituent une exigence de la part des équipes applicatives, parallèlement à la segmentation des couches réseau. Prosimo permet d'établir des politiques au niveau de chaque utilisateur et de chaque application, en plus des segments de réseaux mondiaux de Cloud WAN.

Une connectivité sans tracas d'AWS à n'importe quel cloud ? Quelle que soit la manière dont les clients abordent la politique de réseau central, ils tenteront d'obtenir une connectivité sans tracas similaire à leurs DC, autres fournisseurs de cloud et colocations en périphérie. Prosimo permet d'étendre le même modèle de politique de réseau central grâce à une segmentation vers n'importe quel cloud, y compris les emplacements sur site.

Un modèle opérationnel de cloud moderne/NetDevOps ? les constituants internes, tels que les équipes de cloud moderne ou de NetDevOps atteindront une fréquence de changement supérieure. Les équipes d'entreprise peuvent intégrer les modules API et Terraform de Prosimo à leurs flux CI/CD pour des modèles de développement et de déploiement plus agiles, tout en respectant les garde-fous de sécurité et de conformité, et en maintenant la cohérence opérationnelle.

AWS Cloud WAN permet de faire progresser la solution de mise en réseau multicloud autonome

Pour veiller à ce que leur environnement multicloud soit cohérent et facile à utiliser, les entreprises doivent construire une structure intelligente connectant automatiquement les applications, services et réseaux sur les infrastructures cloud basées sur des exigences prédéfinies en matière d'opérations, de sécurité et de performance. Ceci nécessite tout d'abord de résoudre les problématiques de connectivité du cloud, puis de bâtir une couche de transit d'application à la fois autonome et pilotée par machine, afin de limiter la complexité inhérente. Combinaison d'un transit de réseau et d'un transit d'application dans une architecture unique qui simplifie et, plus important encore, automatise la mise en réseau multicloud.

Une plateforme pour tout gérer

La combinaison entre transit de réseau et transit d'application à application crée un transit cloud à infrastructure complète, bâti sur des constructions cloud natives, pour tirer parti de la présence mondiale d'AWS, y compris AWS Cloud WAN. Ceci fournit aux entreprises un modèle de connectivité plus simple pour migrer et connecter leurs déploiements cloud Brownfield, afin de délivrer des réseaux Zero Trust cohérents, fiables et sécurisés pour soutenir les applications critiques et sensibles à la latence des utilisateurs de n'importe quel site.

« L'approfondissement de notre relation avec AWS reflète l'intérêt croissant des clients d'AWS pour des solutions de mise en réseau cloud simplifiées, au-delà de la simple connectivité », a déclaré Mani Ganesan, responsable des produits chez Prosimo. « AWS Cloud WAN et Prosimo offrent une solution de mise en réseau cloud autonome fluide et étroitement intégrée, à l'heure où les entreprises poursuivent leurs parcours cloud et modernisent leurs infrastructures. »

À propos de Prosimo :

Prosimo délivre une infrastructure multicloud simplifiée pour les parcours cloud d'entreprise distribués. Les entreprises innovent plus rapidement et gardent le contrôle grâce à l'infrastructure intégrée de Prosimo. Cette pile combine mise en réseau dans le cloud, performance, sécurité, observabilité et gestion des coûts, le tout alimenté par des informations sur les données et des modèles d'apprentissage machine dotés d'une mise en réseau autonome dans le cloud, afin de réduire la complexité et le risque. Les entreprises axées sur le cloud, y compris celles du F100, ont adopté Prosimo pour déployer avec succès des applications génératrices de revenus, améliorer l'efficience opérationnelle et accélérer la délivrance de résultats commerciaux positifs. Prosimo est financée par capital-risque par plusieurs investisseurs de renom, parmi lesquels General Catalyst et WRVI Capital. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.prosimo.io.

