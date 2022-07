Air Canada parmi les Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada selon Forbes





MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada figure parmi les Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada dans le premier classement des entreprises canadiennes de Forbes. Selon Forbes, ce prix est une preuve « d'excellent leadership et de succès », et il « indique aux employés éventuels que la marque Air Canada fait partie des meilleures ».

« Nous nous réjouissons de cette marque de reconnaissance, parce que nous croyons que la diversité, l'équité et l'inclusion sont des valeurs essentielles au succès de notre Société, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques. Nous nous sommes engagés à promouvoir un environnement qui rassemble différents talents et différentes compétences, ainsi qu'à aider nos employés à s'épanouir et à atteindre leurs objectifs dans un milieu de travail divers, équitable et inclusif. Nos différents programmes et initiatives destinés à favoriser l'égalité des chances pour tous et un environnement de travail qui permet à nos employés de se sentir reconnus et respectés témoignent de notre engagement continu à l'égard de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. »

Plus de 10 000 professionnels travaillant dans des entreprises d'au moins 500 employés au Canada ont été sondés par le groupe d'études de marché Statista pour obtenir des résultats impartiaux et des données fiables afin de désigner les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada. Les évaluations ont été effectuées sur la base de plusieurs critères, notamment les déclarations sur l'âge, le genre, l'origine ethnique, les handicaps, l'appartenance à la communauté LGBTQ2+, la diversité en général dans le milieu de travail actuel et la diversité parmi les cadres supérieurs et au sein du conseil d'administration.

Plus tôt cette année, Air Canada a fait partie de la liste des « Meilleurs employeurs au Canada en 2022 » établie par Forbes. En 2022, la société aérienne a aussi été reconnue parmi les « Meilleurs employeurs de Montréal » pour la neuvième année d'affilée par Mediacorp Canada.

Les personnes qui souhaitent propulser leur carrière vers de nouveaux sommets avec Air Canada trouveront plus de renseignements ici. Pour en savoir plus sur les gens et les programmes d'Air Canada, consultez le rapport de développement durable de la Société : Citoyens du monde.

