UN SYSTÈME DE CARTOGRAPHIE CARDIAQUE TRIDIMENSIONNELLE POUR AMÉLIORER LA FAÇON DONT LES MÉDECINS TRAITENT LES RYTHMES CARDIAQUES ANORMAUX À PRÉSENT DISPONIBLE AU CANADA





Technologie recherchée et testée en partenariat avec le Peter Munk Cardiac Centre, UHN

Le système EP EnSiteMC X avec technologie omnipolaire (TO) EnSite d'Abbott offre une vue à 360 degrés du coeur, contribuant à des procédures plus courtes et plus précises.

TORONTO, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Abbott (NYSE: ABT) a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada de son système EnSiteMC X EP avec technologie omnipolaire (TO) EnSite, un système de cartographie cardiaque pour traiter les rythmes cardiaques anormaux, également appelés arythmies cardiaques. Cette nouvelle plate-forme permet de créer, en temps réel, des modèles tridimensionnels de l'anatomie cardiaque du patient pour aider les médecins à identifier puis à traiter les zones du coeur où les rythmes anormaux prennent naissance.

Le Centre des sciences de la santé de l'Hôpital général de Kingston à Kingston (Ontario), est le premier hôpital au Canada à utiliser ce nouveau système de cartographie cardiaque.

« Comme pour tout ce qui touche au coeur, le traitement des arythmies cardiaques est souvent complexe et difficile. Le nouveau système de cartographie Ensite X d'Abbott contribue non seulement à la sécurité et à l'efficacité du traitement de nos patients, mais il nous permet de localiser une arythmie plus rapidement et avec plus de précision, ce qui, dans certains cas, permet de gagner des heures sur la durée de l'intervention », a déclaré le Dr Damian Redfearn, chef clinique, arythmie, Centre des sciences de la santé de l'Hôpital général de Kingston.

De plus en plus, les médecins se tournent vers l'ablation cardiaque pour traiter les arythmies cardiaques, car, contrairement aux médicaments, la thérapie traite la maladie à la source en perturbant la zone du coeur générant des battements cardiaques anormaux. La cartographie cardiaque est essentielle au succès de la thérapie d'ablation, car des images très précises, précises et détaillées du coeur permettent aux médecins de déterminer le meilleur emplacement pour déployer la thérapie de manière sûre et efficace

La fibrillation auriculaire (FA), l'arythmie la plus courante que le système EnSite X EP avec TO EnSite peut aider à traiter, est un rythme cardiaque irrégulier et souvent très rapide qui peut entraîner la formation de caillots sanguins dans le coeur.1 Selon la Fondation des maladies du coeur, environ 200 000 Canadiens souffrent de FA. Si elles ne sont pas traitées, les arythmies comme la FA peuvent éventuellement entraîner une insuffisance cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.2

Le TO EnSite, technologie exclusive d'Abbott, a fait l'objet de recherches et d'essais à Toronto, en Ontario, en partenariat avec le laboratoire Nanthakumar, un laboratoire de recherche du Peter Munk Cardiac Centre à l'University Health Network (UHN). Il est capable de cartographier un million de points dans le coeur, ce qui permet de représenter fidèlement chaque battement de coeur et de localiser précisément les zones à traiter. « EnSite est le résultat d'années de collaboration entre Abbott et notre équipe de l'UHN. Nos efforts combinés ont donné naissance à un système de cartographie cardiaque de premier ordre qui peut aider les cardiologues de tout le pays à mieux identifier et traiter les patients cardiaques en créant en temps réel des modèles tridimensionnels stables du coeur », a déclaré le Dr Kumaraswamy Nanthakumar, MD, FRCPC, scientifique principal au Peter Munk Cardiac Centre à UHN. « Nous sommes fiers que cette technologie soit enfin prête à être utilisée au quotidien pour aider les milliers de personnes dans tout le pays qui souffrent de rythmes cardiaques invalidants et nécessitant une intervention chirurgicale. »

Depuis 2014, l'équipe du Dr Nanthakumar au Thomas I. (Toby) Hull Centre of Excellence in Heart Rhythm Disease au Peter Munk Cardiac Centre, a travaillé sans relâche pour prouver la science derrière la technologie omnipolaire et définir les applications cliniques afin qu'elles soient facilement comprises et utilisées par les électrophysiologistes. Le Dr Nanthakumar a travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs et les scientifiques d'Abbott, pour donner vie à TO EnSite, via le logiciel de ce système de cartographie cardiaque de nouvelle génération.

Les évaluations des rythmes cardiaques effectuées par cette technologie offrent instantanément aux médecins des informations essentielles, notamment l'amplitude de l'électrogramme local, la direction de l'activation et la vitesse précise des ondes.

Réimaginer les possibilités offertes par la cartographie cardiaque

En concevant le système EP EnSite X avec TO EnSite, Abbott a créé la plate-forme pour qu'elle puisse être mise à niveau par le biais d'un nouveau logiciel, ce qui permet aux médecins d'avoir accès en permanence aux toutes dernières technologies sans avoir à acquérir de nouveaux systèmes. En outre, le système EP EnSite X avec TO EnSite est le premier système de cartographie qui permet aux médecins de choisir entre deux méthodes de visualisation cardiaque.

Les systèmes de cartographie traditionnels utilisent des principes de mesure unipolaires ou bipolaires. Alors que les mesures unipolaires présentent de nombreux avantages, notamment en termes de direction et de vitesse, les mesures bipolaires permettent de mesurer le signal local afin de localiser les zones préoccupantes. Le système EnSite X EP avec TO EnSite réunit le meilleur des deux principes de mesure pour maximiser la collecte de données.

À propos de l'ablation cardiaque

Lorsque les médecins utilisent l'ablation par cathéter pour traiter les arythmies cardiaques, de longs outils flexibles - appelés cathéters - sont insérés dans le coeur pour étudier l'arythmie et transmettent de l'énergie par radiofréquence. La chaleur générée par l'énergie radiofréquence perturbe les cellules qui créent le rythme cardiaque anormal. Par conséquent, ce tissu n'est plus capable de conduire ou d'entretenir l'arythmie.

À propos d'Abbott

Abbott est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé qui aide les gens à profiter pleinement de la vie, à chaque étape. Nous offrons des technologies révolutionnaires qui touchent l'ensemble des soins de santé dans les secteurs des produits diagnostiques, des appareils médicaux, des produits nutritionnels et des médicaments génériques de marque. Nos 113 000 collègues répondent aux besoins des gens dans plus de 160 pays où nous sommes présents.

Communiquez avec nous à www.abbott.ca, sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/abbott-/, sur Facebook à www.facebook.com/Abbott et sur Twitter @AbbottNews.

1 Mayo Clinic (2022). Atrial Fibrillation. Disponible à : https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atrial-fibrillation/symptoms-causes/syc-20350624#:~:text=Atrial%20fibrillation%20(A%2Dfib),and%20other%20heart%2Drelated%20complications (consulté en mars 2022) 2 Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (2022). Fibrillation auriculaire. Disponible à : https://www.coeuretavc.ca/maladies-du-coeur/problemes-de-sante/fibrillation-auriculaire (consulté en mars 2022)

SOURCE Abbott

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 08:00 et diffusé par :