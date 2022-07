SNC-Lavalin obtient un contrat visant à fournir des services professionnels de gestion de programme et d'instauration de critères de conception pour un aéroport de Floride





MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu un contrat de 8 millions de dollars américains visant la prestation de services professionnels de gestion de programme et d'instauration de critères de conception à l'aéroport international de Pensacola, en Floride. Dans le cadre de ce contrat d'une durée d'environ trois ans, l'entreprise appuiera la ville de Pensacola, qui possède et exploite l'aéroport, dans la réalisation du projet Titan Element 2, un programme de développement d'installations du secteur de l'entretien, de la réparation et de la révision d'une valeur de 146 millions de dollars américains.

« Du génie aéroportuaire à la gestion de programmes et de projets, nous mettons notre savoir-faire et nos capacités spécialisées au service de nos clients mondiaux dans les aéroports et les marchés de l'aviation, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nos solides antécédents dans le secteur nous permettent de fournir des solutions intelligentes et rentables pour définir les besoins d'un monde soucieux des problèmes liés au carbone et y répondre. »

L'entreprise fournit des services pour le projet Titan Element 2, notamment l'aménagement de deux hangars d'entretien, de réparation et de révision, d'un centre de services de soutien et de bureaux administratifs, le prolongement d'une voie de circulation, de l'aire de stationnement des avions, du stationnement du côté ville et des voies d'accès, et différentes améliorations connexes au site. Les services de soutien comprennent la coordination de l'élaboration, de la conception et de la construction du projet; l'élaboration de l'échéancier du projet et les mises à jour associées à celles-ci; la collecte de données sur le site; l'examen du budget du projet; l'élaboration d'un ensemble de critères de conception; l'aide à la sélection de l'équipe de conception-construction; l'examen des critères de conception de l'équipe de conception-construction et la surveillance et l'inspection des travaux de construction de l'équipe de conception-construction.

« En plus d'aider la ville de Pensacola à se préparer pour ce projet au cours de la dernière décennie, notre équipe a fourni des solutions pour des programmes d'envergure à l'aéroport Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans, l'aéroport du sud-ouest de la Floride, l'aéroport international de Los Angeles (LAX) et l'aéroport international JFK, a déclaré George Nash, chef de la direction d'Atkins, Amérique du Nord. Nous nous appuierons sur les leçons tirées des programmes précédents et d'autres programmes pour mener à bien ce projet transformateur. »

