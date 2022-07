Dialectica lance en Amériques un service de sondages interentreprises qui facilitera la prise de décisions éclairées en temps réel





Dialectica, une société de services d'information établie à Montréal et à Vancouver, entre autres grandes villes internationales, a annoncé aujourd'hui le lancement de B2B Surveys, son service de sondages interentreprises, qui viendra rehausser davantage son vaste portefeuille de services d'analyse sur mesure. Les sondages interentreprises permettent aux dirigeants d'entreprises et aux investisseurs ? notamment les plus grands cabinets de consultation, fonds spéculatifs et sociétés de financement par capitaux propres dans le monde ? de recueillir des informations quantitatives exclusives à l'aide de méthodes de recherche qui ont toujours été jusque-là limitées aux entreprises du domaine des entreprises de commerce grand public. Cette solution a été conçue pour répondre aux demandes des clients et d'autres parties externes pour un service de sondages sur mesure qui soit à la hauteur du service expert d'entrevues de Dialectica.

« À l'heure d'un grand engouement pour des informations commerciales et des données sur le marché fiables et validées, les dirigeants d'entreprises et les investisseurs sont en quête de façons novatrices d'accéder à des recherches de première main et à des informations en temps réel pour les aider à prendre des décisions commerciales éclairées, de même qu'à évaluer des transactions de plusieurs milliards de dollars », affirme Fred Corkett, directeur général et cofondateur de Dialectica, responsable du Service d'innovation de la société. « Nous avons structuré le service de sondages interentreprises (B2B) de Dialectica en nous assurant que les données de recherche sont véritablement axées sur les marchés de niche d'intérêt pour nos clients, tout en veillant à ce que les réponses aux sondages proviennent d'experts B2B approuvés. Notre équipe se donne pour ambition d'aider nos clients à prendre des décisions plus judicieuses et plus rapides et a conçu ce nouveau service en réponse à leurs besoins. »

Les sondages B2B de Dialectica offrent une approche à guichet unique comprenant des services-conseils en conception de sondage, la programmation du sondage, le recrutement des répondants experts et la visualisation des résultats de sondage. Le service assure la transparence quant à l'identité des répondants et permet de donner des perspectives et connaissances approfondies très rapidement afin de satisfaire aux délais des transactions de fusion-acquisition et aux horizons décisionnels.

« Nous développons rapidement nos activités en Amérique et élargissons notre portefeuille de produits afin de répondre à la demande de notre clientèle pour un accès rapide à des données en temps réel et aux informations nécessaires pour des décisions critiques", a déclaré Madame Roula Zaarour, directrice générale de Dialectica, Amériques. Le service de sondages B2B consolide notre positionnement sur le marché, en aidant les clients qui cherchent à tirer des perspectives utiles des sondages et à prendre des décisions fondées sur des données probantes dans des marchés interentreprises de niche. Parallèlement, nous continuerons à investir dans notre atout le plus important, c'est-à-dire nos talents, notre excellence en recherche, notre robuste cadre de conformité et notre technologie de pointe, autant d'éléments qui nous ont permis d'être en voie de devenir un chef de file mondial de l'industrie des services d'information. » Madame Zaarour est chargée de diriger la société dans cette région, veillant à assurer son expansion et à doubler ses effectifs. Dialectica, dont le siège social se trouve en Angleterre, dirige ses activités en Amérique à partir de Montréal. Les effectifs de Dialectica sont passés de 100 à plus de 730 collaborateurs en Europe et en Amérique en trois ans seulement.

L'équipe du service à la clientèle de Dialectica préconise une approche mettant l'accent sur des recherches agiles et de qualité. En effectuant rapidement des recherches expertes basées sur une compréhension profonde des projets de leurs clients, les collaborateurs de Dialectica ne perdent jamais de vue les informations les plus pertinentes des experts dans n'importe quelle industrie mondiale. Gardant toujours en perspective le besoin de faciliter la prise de décisions à l'échelle mondiale, Dialectica s'associe aux plus grandes firmes d'investissement et de consultation dans le monde, de même qu'aux plus grandes multinationales, les aidant à recueillir des informations en temps réel et à dégager des tendances et des orientations stratégiques grâce à des experts dans tous les marchés, dans toutes les industries et dans toutes les régions. La société ne cesse d'enchaîner les succès dans ses nombreux marchés, allant des drones commerciaux à la biotechnologie et à l'imagerie médicale, en passant par l'agriculture et le commerce de détail, entre autres.

Dialectica a été reconnue comme l'une des entreprises connaissant la croissance la plus rapide en Europe en 2022 et en 2021 par le Financial Times et Statista. En 2021, Dialectica a enregistré un taux de croissance de 100 %. Pour la même année, l'entreprise a été nommée meilleur lieu de travail en Europe grâce à son engagement constant à investir dans le développement de ses collaborateurs et à favoriser une culture de confiance et de communication ouverte. En 2025, Dialectica vise à franchir le cap de 1 200 employés en Europe, en Amérique et en Asie. Grâce à ses technologies innovantes, la société continuera à poursuivre ses activités commerciales et à développer des services d'information dans les trois à cinq prochaines années.

Au sujet de Dialectica

Fondée en 2015, Dialectica est une entreprise de services d'information spécialisés destinés à optimiser la prise de décisions à l'échelle mondiale. Dialectica fournit à ses clients des informations et perspectives en temps réel sur une industrie ou une entreprise, leurs concurrents et leurs clients, entre autres. Les sociétés de financement par capitaux propres et les grands cabinets de consultation mondiaux ont recours aux connaissances mises à leur disposition par Dialectica pour évaluer les enjeux d'un placement potentiel et prendre des décisions éclairées sur des transactions de plusieurs millions de dollars. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à visiter dialecticanet.com.

