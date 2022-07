Nouveau projet d'appartements locatifs au coeur du centre-ville de Montréal : Quand la modernité et la mise en valeur du patrimoine se rencontrent





MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise RAKOTTA Immobilier a inauguré aujourd'hui la phase B du projet Les Appartements Dorchester, le « Dorchester Collection », situé à quelques pas du quartier des affaires et des universités McGill et Concordia.

Avec un total de 500 unités locatives réparties dans deux immeubles de 36 et 15 étages, Les Appartements Dorchester offrent aux jeunes professionnels, aux jeunes familles et aux étudiants des unités élégantes et modernes créées sur mesure pour leur mode de vie avec tous les services inclus : internet haute vitesse, eau chaude, électricité, chauffage, air climatisée, appartements entièrement meublés ou non-meublés, avec la possibilité de location à court terme (1 mois minimum) et à long terme.

Des appartements tout inclus au coeur du centre-ville

Situés au coin de la rue Guy et du boulevard René-Lévesque Ouest, Les Appartements Dorchester se trouvent dans l'ancien Hôtel Maritime-Plaza, construit en 1965. À l'avant de l'immeuble se trouve l'ancien restaurant de l'hôtel, dont l'architecture distinctive rappelle une soucoupe volante.

Dans le cadre de la phase B du projet, une seconde tour de 280 logements dernier cri a été érigée sur le terrain adjacent. Conçue avec des matériaux de première qualité et des finitions haut de gamme, la construction de cette deuxième tour est signée Axxys Construction. Les deux tours au caractère unique, conjuguant modernité et mise en valeur du patrimoine, communiquent par de vastes aires communes offrant plusieurs commodités à ses résidents : gym entièrement équipé, piscine intérieure, buanderie, salon lounge avec table de billard, espace de travail et plus encore. Plusieurs centaines d'unités offrent également une magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent, le centre-ville et le Mont-Royal.

« Les Appartements Dorchester viennent non seulement répondre aux besoins importants de logements locatifs à Montréal, ils offrent également une qualité de vie hors du commun à nos résidents. Avec notre approche humaine du développement immobilier, nous voulons insuffler un vent de renouveau au centre-ville de Montréal en offrant des logements clé en main, adaptés aux besoins de nos clients, le tout à des prix compétitifs », a souligné Joseph Nezri, président de RAKOTTA.

« RAKOTTA Immobilier cherche constamment à innover pour faciliter la vie de sa communauté, et ce, à travers toutes les étapes de la location, de la visite du logement à la gestion des opérations au quotidien. Tous nos résidents ont d'ailleurs accès à une application mobile qui permet d'interagir en tout temps avec les gestionnaires de l'immeuble, assurant la tranquillité d'esprit et un service cinq étoiles », a indiqué Thomas Chetrit, directeur des opérations de RAKOTTA.

Un clin d'oeil au passé

RAKOTTA Immobilier a été fondé par M. Joseph Nezri, anciennement fondateur et propriétaire de Mexx Canada, dont le tout premier logement se situait sur le boulevard René-Lévesque, anciennement nommé boulevard Dorchester, avec vu sur l'Hôtel Maritime, qu'il allait acquérir plusieurs décennies plus tard. M. Joseph Nezri est un amoureux de Montréal et de son centre-ville. Par la mise en valeur de son patrimoine, M. Nezri est particulièrement fier de pouvoir à sa façon participer au paysage urbain montréalais et au développement de son centre-ville, le tout, dans le respect de son héritage. Les Appartements Dorchester est un clin d'oeil à l'histoire, à la fois collective et personnelle, de l'immeuble et de son boulevard.

À propos de RAKOTTA Immobilier

Depuis 2012, année à laquelle Joseph Nezriet son fils Jonathan Nezri, vice-président de la compagnie ont commencé l'aventure, RAKOTTA Immobilier a pour mission d'offrir une qualité de vie élevée et une flexibilité inégalée à ses résidents pour leur assurer une expérience adaptée à leur mode de vie. Avec plus de 1 000 logements locatifs répartis dans trois immeubles en plein coeur du centre-ville, RAKOTTA oeuvre à simplifier la vie de ses locataires tout en contribuant à faire de Montréal une destination unique pour les jeunes professionnels, les jeunes familles et les étudiants du monde entier.

Ce dialogue entre l'ancien et le nouveau est la signature de RAKOTTA, qui signe son premier projet immobilier dans l'ancien Hôtel Clarion, situé au 2100 Boulevard de Maisonneuve Ouest. RAKOTTA développe ensuite les Gramercy Residences, situées au 1950 rue Sherbrooke Ouest, puis Les Appartements Dorchester, au 1555 René-Lévesque Ouest. À travers ses engagements sociaux, ses initiatives vertes et la mise en valeur du patrimoine montréalais, RAKOTTA est un acteur de premier plan pour le développement du centre-ville.

Pour en savoir plus sur RAKOTTA Immobilier : www.rakotta.com

Pour plus de détails sur Les Appartements Dorchester : www.appartementsdorchester.com

