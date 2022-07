/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Ottawa/





OTTAWA, ON, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructures publiques en présence de Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile et député d'Ottawa-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa.

Date : Mercredi 13 juillet 2022



Heure : 13 h (HAE)



Lieu : Centre communautaire de Hintonburg, 1064, rue Wellington Ouest, Ottawa (Ontario) K1Y 2Y3

Les représentants des médias doivent communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias de la Ville d'Ottawa ([email protected]) pour confirmer leur participation.

