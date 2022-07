MOISSON MONTRÉAL LANCE SA CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS «?LA FAIM DES VACANCES »





La faim ne prend pas de vacances

MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que des milliers de Québécois sont en vacances et profitent de cette période de repos bien mérité, Moisson Montréal rappelle que tous n'ont pas cette chance et que la faim, elle, ne prend pas de vacances. La campagne promotionnelle «?La Faim des Vacances?» vise à amasser 60?000 $ et se déroulera jusqu'au 3 août. Elle permettra de soutenir les dizaines d'organismes et banques alimentaires de l'Île de Montréal qui viennent en aide aux enfants d'âge scolaire.

En raison du congé estival, plusieurs élèves habituellement soutenus par le réseau scolaire ne reçoivent plus d'aide. «?Ces enfants voient leurs services d'aide alimentaires suspendus pour l'été et cela laisse les familles en manque de ressources. Heureusement, nos organismes accrédités sont là pour y répondre, mais cette année, ils sont submergés par les nouvelles demandes. L'augmentation du coût de la vie accentue la détresse des familles selon plusieurs de nos organismes.?» affirme Catherine Boyer, directrice générale adjointe de Moisson Montréal.

Toutes les actions dans la campagne exploiteront le même thème : « Parce que la faim ne prend pas de vacances?». Le visuel est frappant; les enfants ont été mis en scène dans un décor de plage dans les cours arrière de certains organismes accrédités chez Moisson Montréal. Les arrière-plans de graffitis et immeubles à logement, contraste avec le décor de vacances illustré. Tout au long de la campagne, des témoignages et histoires seront partagés sur les médias sociaux.

Pourquoi choisir Moisson Montréal:

Plus de 20?000 enfants d'âge scolaire sont aidés par le dépannage alimentaire par le biais de nos organismes?;

Grâce à l'effet de levier, chaque dollar reçu permet de distribuer 15 $ de nourriture. L'objectif d'amasser 60?000 $ permettra donc de redistribuer l'équivalent de 900?000 $ en denrées?;

Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada et dessert plus de 300 organismes ;

Donnez à Moisson Montréal, c'est non seulement contribuer à diminuer l'insécurité alimentaire, mais c'est aussi contribuer à diminuer le gaspillage, puisque la plupart des denrées sont récupérées?;

À propos de La faim des vacances

La nouvelle campagne vise à recueillir une somme de 60 000 $ en don afin de permettre à Moisson Montréal et ses organismes partenaires de mieux répondre à la demande accrue d'aide alimentaire des familles montréalaises pendant la période des vacances scolaires. La campagne est rendue possible grâce au soutien de généreux commanditaires et partenaires : Groupe Banque TD et Prével. Visitez le www.faimdesvacances.com pour plus de détails. Pour visionner la vidéo de lancement, cliquez ici.

