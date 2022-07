Marathon de programmation 2022 de Kawaiiverse : Bâtir l'écosystème de jeu de Kawaiiverse





Dans le but d'incuber l'Anime Metaverse, propriété de la communauté, Kawaiiverse a récemment lancé son tout premier Hackathon avec pour mission de trouver des talents prometteurs de partout dans le monde, en commençant par des projets de jeu.

ROAD TOWN, Angleterre, le 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Des équipes de développeurs de jeux et d'individus passionnés par les jeux auront la chance de gagner un premier prix de 5 000 $ et des options pour développer davantage leur jeu avec le soutien de SmartML pour rejoindre Kawaiiverse, le hub central pour les créateurs d'Anime et de Manga en blockchain. L'écosystème de jeu n'est que le début de ce metaverse et des opportunités s'ouvrent pour les développeurs plus intéressés à se joindre.

Kawaiiverse est une coentreprise entre Imba, une entreprise de jeu de renom avec plusieurs jeux réussis et Oraichain, la première solution intelligente et sécurisée au monde pour les Web3 émergents, Dapps évolutifs, et l'IA décentralisée. Kawaiiverse a commencé avec Kawaii Islands, un jeu agricole de style anime en 2021 avec la vision de construire un Metaverse Anime, où tout le monde peut jouer, créer, se connecter et gagner. Après plusieurs mises à jour économiques, Kawaii Islands fonctionne maintenant sur un modèle d'économie durable, conçu pour protéger leurs jetons de l'hyperinflation et résoudre l'un des principaux problèmes des jeux P2E.

En plus de l'économie équilibrée, l'Anime Metaverse dispose désormais de son propre sous-réseau sur Oraichain avec le soutien complet d'EVM et de Cosmos, l'équipe établit une infrastructure de base solide pour le développement futur.

Déterminée à élargir l'écosystème du jeu, l'une des lignes de base de Kawaiiverse, l'équipe de développeurs tient maintenant le tout premier hackathon du projet. Appelant tous les développeurs de jeux indépendants et les studios de jeux indépendants du monde entier à se joindre, développer un prototype pour le jeu de leur choix et s'épanouir avec l'écosystème en croissance constante.

Avantages

En participant au Hackathon, les équipes participantes auront la chance de prendre :

Conseils privés sur le développement des jeux et Blockchain des spécialistes Kawaii;

Une subvention initiale d'au moins 5 000 $ pour le développement du projet avec possibilité de financement futur;

Accès exclusif aux outils des développeurs Kawaiiverse avec instructions privées en développant les ingénieurs d'Oraichain;

Le soutien à la vente du TVN à Kawaiiverse, avec une structure de partage des bénéfices à long terme;

Plan de partage des revenus du marché NFT et du jeu qu'ils développent.

Plus d'informations sont disponibles à l'adresse https://hackathon.kawaii.global/

Des équipes de développeurs indépendants et des studios de jeux indépendants, préparez votre idée, créez le prototype et préparez-vous à rejoindre Kawaiiverse.

