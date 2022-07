Le Jour des campsMC Tim Hortons a lieu AUJOURD'HUI! La totalité des recettes du café chaud et du TimGlacéMC servira à offrir l'expérience des Camps Tim Hortons à des jeunes issus de communautés défavorisées.





Aujourd'hui, 100 % des recettes du café chaud et du TimGlacé MC vendus dans les restaurants Tim Hortons au Canada et aux États-Unis sont versées en dons aux Camps de la Fondation Tim Hortons. Tim Hortons , ses propriétaires de restaurant et ses invités ont recueilli ensemble 12,4 millions de dollars l'an dernier, et plus de 225 millions de dollars au cours des 30 ans d'histoire du Jour des camps MC .





vendus dans les restaurants au et aux États-Unis sont versées en dons aux Camps de la Fondation Tim Hortons. , ses propriétaires de restaurant et ses invités ont recueilli ensemble 12,4 millions de dollars l'an dernier, et plus de 225 millions de dollars au cours des 30 ans d'histoire du Jour des camps . Depuis 1974, les Camps de la Fondation Tim Hortons ont offert des programmes scolaires et communautaires et soutenu plus de 300 000 jeunes au moyen de programmes de développement pluriannuels dans leurs sept emplacements.





Les invités peuvent également obtenir pour 2 $ un bracelet inspirant du Jour des campsMC offert en quatre couleurs vives, et - NOUVEAU cette année! - pour 5 $ une paire de bas rouge et blanc sur le thème du camp. La totalité des recettes nettes sera versée aux Camps Tim Hortons.

TORONTO, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Tim Hortons célèbre son 31e Jour des campsMC annuel! Partout au Canada et aux États-Unis, la totalité des recettes du café chaud et du TimGlacéMC est versée aux Camps de la Fondation Tim Hortons afin que plus de jeunes issus de communautés défavorisées puissent vivre l'expérience des Camps.

Les Camps de la Fondation Tim Hortons ont recueilli plus de 225 millions de dollars depuis les débuts du Jour des campsMC, ce qui leur a permis d'offrir un programme de camp pluriannuel à plus de 300 000 jeunes de 12 à 16 ans. L'organisme a mis sur pied un modèle d'apprentissage fondé spécifiquement sur les forces et les besoins uniques des campeurs. Ceux-ci acquièrent des compétences de vie comme le leadership, la persévérance et le sens des responsabilités, ainsi que les moyens d'élargir leurs perspectives.

« Les Camps ont été vraiment marquants pour moi. », a déclaré Sunita, qui a fait l'expérience des Camps Tim Hortons pendant cinq ans avant de devenir elle-même animatrice. « Ils m'ont rendue plus confiante et plus courageuse, et chaque été, lorsque j'y retourne, c'est une nouvelle expérience qui me fait grandir. Nous ne cessons jamais d'apprendre et de nous développer en tant que personnes. Sans tout le soutien de tout le monde aux Camps, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je ne pourrais pas être celle que je deviendrai. »

« Beaucoup des jeunes qui participent aux Camps Tim Hortons n'avaient jamais eu l'occasion de vivre une expérience de camp ou de voyager en dehors de leur ville », explique Graham Oliver, propriétaire de restaurant Tim Hortons et président des Camps de la Fondation Tim Hortons.

« Nos camps de séjour sont uniques et marquants. Ils permettent aux jeunes de développer rapidement des aptitudes essentielles, de rencontrer des gens et de tisser des liens avec leur communauté pour mieux faire face aux situations difficiles. Nous mettons les jeunes au défi et nous les aidons à voir le meilleur d'eux-mêmes. Nous travaillons avec eux pour les aider à tracer leur propre chemin et à changer leur avenir. »

Le Jour des campsMC est devenu l'un des événements les plus importants et les plus attendus de l'année chez Tim Hortons. Tout le personnel se dévoue chaque fois pour que la collecte de fonds soit encore plus réussie que la précédente.

« Le Jour des campsMC a une incidence positive incroyable! Jusqu'à ce jour, il nous a permis de récolter plus de 225 millions de dollars et soutenir plus de 300 000 jeunes, preuve du dévouement et de la générosité des propriétaires de restaurant et des membres d'équipe, et du soutien indéfectible des invités, année après année. », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons. « Je nous souhaite un Jour des campsMC réussi encore cette année et je tiens à remercier tout le monde de leur soutien, d'un océan à l'autre. Vous contribuez à changer la vie des jeunes de nos communautés. »

Les invités ont plusieurs options pour soutenir les Camps Tim Hortons et le Jour des campsMC aujourd'hui :

Commander un café chaud ou un TimGlacé MC à un restaurant Tim Hortons ou sur l'appli Tim Hortons pour la cueillette ou la livraison.

à un restaurant ou sur l'appli pour la cueillette ou la livraison. Commander un contenant Tim à la 12 à partager avec leurs collègues ou leurs proches. Un contenant Tim à la 12 contient 12 petits cafés, de même que des gobelets, des godets de produits laitiers et des sachets d'édulcorant.

Obtenir pour 2 $ un bracelet inspirant du Jour des camps MC offert en quatre couleurs vives, et - NOUVEAU cette année! - pour 5 $ une paire de bas rouge et blanc sur le thème du camp. La totalité des recettes nettes est versée aux Camps Tim Hortons.

offert en quatre couleurs vives, et - cette année! - pour 5 $ une paire de bas rouge et blanc sur le thème du camp. La totalité des recettes nettes est versée aux Camps Tim Hortons. Utiliser le dispositif Tapez pour donner en restaurant pour faire un don de 2 $ au moyen de leur carte ou portefeuille numérique, ou arrondir le montant de leur commande au dollar supérieur en restaurant ou sur l'appli Tim Hortons (la totalité de la différence est versée aux Camps Tim Hortons). Ils peuvent également indiquer aux membres d'équipe qu'ils souhaitent faire un don aux Camps de la Fondation Tim Hortons dans le cadre de leur commande.

en restaurant pour faire un don de 2 $ au moyen de leur carte ou portefeuille numérique, ou arrondir le montant de leur commande au dollar supérieur en restaurant ou sur l'appli (la totalité de la différence est versée aux Camps Tim Hortons). Ils peuvent également indiquer aux membres d'équipe qu'ils souhaitent faire un don aux Camps de la Fondation Tim Hortons dans le cadre de leur commande. Faire un don unique ou mensuel en ligne en tout temps au campstimhortons.com.

Partager leurs photos célébrant le Jour du CampMC sur les réseaux sociaux en utilisant #JourDesCampsTim.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Depuis 55 ans, Tim Hortons ravit le coeur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 établissements partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

À propos des Camps de la Fondation Tim Hortons

Les Camps de la Fondation Tim Hortons, organisme à but non lucratif, ont été fondés en 1974 afin d'aider les jeunes des communautés défavorisées à élargir leur champ de possibilités. Véritables chefs de file dans le développement des jeunes, les Camps accueillent des participants de 12 à 16 ans provenant de ménages à faible revenu à une période déterminante de leur vie, pour les aider à décider ce qu'ils deviendront à l'âge adulte. Le programme de camps, qui s'échelonne sur plusieurs années, permet aux jeunes de développer leur leadership, leur résilience et leur sens des responsabilités, ce qui les aide à croire en leur propre potentiel et à changer leur histoire pour le mieux. Grâce à sept camps en Amérique du Nord qui offrent tout au long de l'année des programmes d'été, des programmes scolaires et des programmes communautaires, les jeunes reçoivent du soutien pour s'épanouir à leur retour à la maison, pour exceller dans leurs études postsecondaires, pour réussir au travail et pour contribuer positivement à leur communauté. À ce jour, plus de 300 000 jeunes ont participé à un camp de la Fondation, sans frais pour eux ni pour leur famille. Pour en savoir plus sur les Camps de la Fondation Tim Hortons, veuillez consulter le campstimhortons.com.

SOURCE Tim Hortons

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 05:00 et diffusé par :