Innovation en santé numérique : Affidea signe un partenariat avec Incepto pour intégrer des solutions multi-IA





LA HAYE, Pays-Bas, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Affidea, le plus grand fournisseur européen de diagnostics avancés, de soins ambulatoires et de traitement du cancer, annonce un partenariat stratégique avec Incepto, fournisseur et créateur de solutions d'intelligence artificielle dans le secteur médical. Grâce à ce partenariat, Affidea utilisera la plateforme Incepto pour intégrer et utiliser 4 solutions d'IA dans le domaine de l'oncologie, de la neurologie et du sein dans 14 centres au Portugal.

La plateforme Incepto offre aux médecins d'Affidea l'accès à un portefeuille de solutions d'IA qu'Affidea pilote sous une seule plateforme sécurisée, directement intégrée à son infrastructure PACS/RIS. Grâce à cette plateforme unique, les radiologues d'Affidea pourront accéder à 4 solutions d'IA différentes axées sur les spécialités de l'oncologie, de la neurologie et du sein, et les utiliser dans leur activité clinique quotidienne, sans changer d'équipement ou sans avoir à intégrer chaque logiciel d'IA séparément.

Cette solution présente de grands avantages pour les patients et les médecins:

amélioration des soins aux patients grâce à la détection, la mesure et la confiance dans les diagnostics assistés par l'IA;

optimisation opérationnelle grâce à des temps d'acquisition, de triage et de priorisation plus courts;

réassurance pour le personnel médical.

Une vision et une ambition communes

Au cours des dernières années, Affidea a beaucoup investi dans l'infrastructure numérique et les capacités informatiques. Avec des centres fonctionnant selon les normes de qualité les plus élevées pour garantir la sécurité des patients et l'excellence clinique, Affidea est aujourd'hui le mieux placé pour intégrer l'IA de manière transparente dans son réseau et profiter de tous les avantages attendus de l'utilisation clinique de routine de l'IA. L'entreprise dispose d'un environnement idéal en termes de présence géographique, d'expertise clinique multinationale, de la meilleure technologie avec plus de 1 450 équipements répartis sur 15 marchés de soins de santé différents et d'une équipe d'experts en sous-spécialités pour tester efficacement différentes solutions d'IA. En ce moment, Affidea pilote 10 solutions d'IA dans 10 pays au sein de son réseau, ce qui permet d'étendre l'utilisation de la plateforme Incepto pour intégrer plusieurs applications d'IA.

De son côté, et avec déjà plus de 100 sites cliniques utilisant sa plateforme, Incepto apportera à Affidea son expertise unique dans l'intégration de l'IA dans la routine clinique, tant d'un point de vue technique que clinique.

Un partenariat solide avec l'ambition de l'étendre à toute l'Europe

Après ce premier déploiement au Portugal, Incepto et Affidea prévoient d'accélérer le processus d'intégration de différentes solutions d'IA dans le flux de travail des centres médicaux et de le déployer dans d'autres pays d'Affidea où l'entreprise est prête grâce à ses précédentes expériences.

Antoine Jomier, PDG et co-fondateur d'Incepto

« Nous sommes très enthousiasmés par le partenariat avec Affidea, qui marquera un changement de dimension pour Incepto et sera la première étape de notre ambition de généraliser l'utilisation de l'IA à tous les patients européens. Il démontre également que nous soutenons tous les acteurs de l'imagerie, y compris les plus grands groupes, avec toutes les exigences d'efficacité et de performance que cela implique. Il s'agit d'une étape essentielle pour permettre au plus grand nombre de patients de bénéficier des dernières applications de l'IA dans le domaine de la santé. »

Dr Alessandro Roncacci, vice-président principal, directeur médical d'Affidea:

« Plus nous progressons sur la voie de la mise en oeuvre de l'IA, plus nous devons réfléchir à la complexité de l'intégration de multiples solutions d'IA de manière sûre et conforme, en offrant des avantages clairs à nos patients et radiologues dans tous les pays. Faire simple n'est pas facile, mais chez Affidea, nous avons toutes les compétences, l'expérience et les ressources pour mener à bien ce voyage, toujours avec l'excellence clinique, la sécurité et la précision au coeur. Je me réjouis de ce partenariat innovant avec Incepto afin que nous puissions ensemble façonner le paysage de l'IA en radiologie, au bénéfice des patients et des médecins. »

À propos d'Incepto

Avec plus de 100 sites cliniques utilisant régulièrement la plateforme Incepto et plus de 100 000 examens de patients analysés par des algorithmes d'IA chaque mois, Incepto est la première plateforme européenne de solutions d'intelligence artificielle pour toutes les spécialités de radiologie. Incepto a deux missions : intégrer des solutions d'IA de fournisseurs d'IA partenaires et développer des algorithmes d'IA. D'une part, il fournit la gamme complète de services techniques et cliniques pour intégrer des solutions d'IA de routine clinique via une plateforme unifiée, sécurisée et interopérable. D'autre part, les équipes scientifiques et médicales d'Incepto développent des solutions d'intelligence artificielle sur des besoins cliniques auxquels les autres fournisseurs d'IA ne répondent pas actuellement. Notre objectif est simple : aider les médecins à utiliser pleinement les technologies d'IA pour gagner du temps, améliorer le diagnostic et finalement construire avec eux une radiologie plus précise et plus humaine pour le patient.

À propos du groupe Affidea

Le groupe Affidea ( www.affidea.com ) est le plus grand fournisseur européen de services avancés d'imagerie, de soins ambulatoires et de traitement du cancer. Fondée en 1991, l'entreprise compte 327 centres médicaux dans 15 pays, offrant des diagnostics avancés, des soins ambulatoires et des traitements du cancer pour plus de 11 millions de patients chaque année. En raison de ses normes élevées en matière de sécurité des patients, Affidea est le fournisseur de services d'imagerie médicale le plus primé en Europe. Plus de la moitié des centres primés avec 5 étoiles sur le mur des étoiles Eurosafe, accrédités par la Société européenne de radiologie en Europe, sont des centres Affidea. En juin de cette année, Affidea a reçu le prix du fournisseur de services de diagnostic de l'année aux HealthInvestor Awards 2022. Depuis 5 ans, Affidea a ajouté près de 110 centres à son réseau, soit presque le double de la taille du groupe.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/942742/Affidea_Group_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 04:58 et diffusé par :