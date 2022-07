LambdaTest lance la première édition de sa conférence Testµ





La conférence en ligne Testµ (TestMu) portera sur les tendances qui comptent du paysage des tests et offrira aux testeurs et développeurs un aperçu de l'avenir du secteur.

SAN FRANCISCO, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, une plateforme cloud de premier plan de test en continu de la qualité, a lancé la première édition de sa conférence Testµ. L'événement en ligne gratuit de trois jours aura lieu du 23 au 25 août 2022. Il se concentrera sur les tendances importantes du secteur et cherchera à décrypter l'avenir des tests. En outre, les participants auront l'occasion d'en apprendre plus sur la façon dont les entreprises de premier plan innovent afin d'atteindre l'excellence en matière de tests.

Parmi les principaux conférenciers de la conférence Testµ figurent des leaders d'opinion tels que Maaret Pyhäjärvi, ingénieur principal des essais, Vaisala ; Richard Bradshaw, PDG, Ministry of Testing ; Chaithanya Kolar, directeur général et directeur de l'ingénierie de la qualité, Deloitte US ; Pradeep Govindasamy, PDG, Qualizeal ; Maneesh Sharma, directeur de l'exploitation, LambdaTest ; et Manoj Kumar, vice-président, Relations avec les développeurs, LambdaTest. Au cours des prochains jours, LambdaTest dévoilera également plus de 20 conférenciers de renommée mondiale qui feront partie de la programmation.

« Aujourd'hui, tout le monde cherche des produits de qualité en raison d'une concurrence plus rude et des demandes plus nombreuses des clients. Les organisations ne peuvent pas se permettre de placer la qualité en second plan, et il n'est certainement pas possible d'intégrer la qualité après coup sans que cela ait un impact significatif. Cela signifie que tous les membres de l'équipe ont un rôle à jouer, et les tests sont un outil qui peuvent rendre ce processus plus facile. Il est essentiel que les développeurs et les testeurs, en particulier, effectuent des tests le plus tôt possible. Pour ce faire, nous devons continuellement apprendre et perfectionner nos compétences. Testµ sera une excellente occasion de le faire », a déclaré Richard Bradshaw, PDG du Ministry of Testing. « Je suis très heureux d'être le conférencier principal de la conférence en ligne et j'ai aussi hâte d'avoir d'excellentes interactions qui susciteront la réflexion. »

La conférence permettra aux participants de nouer des liens avec des leaders d'opinion du monde entier au moyen de séances d'experts, d'ateliers et de tutoriels. En outre, l'événement leur donnera un espace pour réseauter avec des testeurs et des développeurs de plus de 130 pays, pour mettre en valeur leurs compétences et pour gagner des prix intéressants grâce aux concours Test-a-thon et Blog-a-thon.

« La conférence Testµ est entièrement axée sur vous, notre communauté bien-aimée. Nous invitons des praticiens de calibre mondial à partager leurs connaissances et leurs réflexions sur un large éventail de sujets, des aspects profondément techniques des tests aux aspects rarement abordés comme la culture », a déclaré Manoj Kumar, vice-président des Relations avec les développeurs chez LambdaTest. « Notre objectif est d'offrir à la communauté une véritable plateforme pour apprendre les uns des autres et découvrir de nouvelles possibilités. Nous avons hâte de vous voir à la conférence en ligne et de découvrir ensemble l'avenir des tests de qualité. »

LambdaTest a récemment levé 45 millions de dollars dans le cadre d'un projet mené par Premji Invest avec la participation d'investisseurs existants. La société a également lancé HyperExecute, une plateforme intelligente d'orchestration des tests de nouvelle génération qui aide les testeurs et développeurs à effectuer des tests d'automatisation de bout en bout à la vitesse la plus rapide possible, et Test-at-Scale (TAS), une plateforme d'intelligence et d'observation des tests.

Si vous souhaitez participer à la conférence Testµ, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici : https://www.lambdatest.com/testuconf-2022.

À propos de LambdaTest

LambdaTest est une plateforme cloud de tests de qualité en continu qui aide les développeurs et les testeurs à expédier le code plus rapidement. Plus de 7 000 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

La plateforme LambdaTest fournit une orchestration de tests sécurisée, évolutive et pertinente pour les clients à différents stades de leur cycle de vie DevOps (CI/CD) :

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation différents.

HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle plateforme et n'importe quel langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps consacré aux tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Test at Scale (TAS) aide les développeurs à obtenir un contrôle précis de la qualité des tests en obtenant des informations approfondies sur l'exécution des tests, la gestion des tests douteux et la réduction des temps de retour d'information en exécutant uniquement les tests concernés, ce qui permet ainsi d'obtenir un retour d'information plus rapide sur les modifications du code. TAS est une solution open source et prend en charge de nombreux cadres de test.

