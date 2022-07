Nevermined obtient un financement de démarrage de 3 millions EUR afin de faciliter le développement du Web3 pour les créateurs et développeurs





Nevermined AG, société Web3 qui fournit des outils permettant de lire, écrire et posséder vos actifs numériques, a annoncé son premier cycle d'investissement de 3 millions EUR, codirigé par Signature Ventures et Polymorphic Capital. La plateforme Nevermined inclut des solutions modulaires qui non seulement permettent aux utilisateurs de créer et monétiser des actifs numériques en toute facilité, mais également de participer à la vision consistant à lire-écrire-posséder du Web3.

La plateforme fournit les bases permettant de créer des écosystèmes numériques grâce à des composants tels que le moteur de tokénisation, le créateur de place de marché, le moteur de redevances, le contrôle d'accès décentralisé, le cadre DAO et DISC, ou le calcul des données in situ, pour offrir un calcul à distance.

Don Gossen, PDG de Nevermined, affirme que « Le meilleur Internet est celui auquel chacun peut accéder, et que chacun peut posséder. C'est précisément ce qu'offre Nevermined à tous. Lorsqu'il s'agit de mêler données et Web3, notre expérience parle d'elle-même : notre équipe travaille avec des technologies de pointe depuis plus de 20 ans, tout d'abord dans le domaine des mégadonnées, et aujourd'hui du Web3. Grâce à ces composantes, nous sommes capables de vous accompagner dans la concrétisation de votre vision. Je dirais que nous sommes la meilleure équipe au monde à accomplir ce que nous accomplissons. »

D'après un nouveau rapport de Grand View Research, la taille du marché mondial des technologies de blockchain devrait atteindre 1 431 milliards USD d'ici 2030. Compte tenu de cette opportunité de marché, et de sa technologie robuste et éprouvée, Nevermined tirera parti de ce capital afin :

d'être plus complète et évolutive, en promouvant sa feuille de route en matière de produits : Nevermined améliorera sa plateforme de développement d'actifs numériques permettant de rendre accessible le Web3, en rationalisant la création, la monétisation et la gestion des actifs numériques décentralisés. Parmi ses projets clés figurent :

Entreprise : Une société énergétique mondiale a utilisé la plateforme pour créer une place de marché spécialisée dans l'échange de certificats carbone entre homologues.

Créativité : Autonomies utilise Nevermined pour créer une DAO et une plateforme de NFT musicaux, afin de permettre une répartition plus juste de la valeur entre musiciens, labels et collectionneurs.

Science : Dans le cadre d'une première mondiale, VitaDAO a utilisé Nevermined pour tokéniser la PI de la recherche scientifique, menée par le Scheibye-Knudsen Lab de Copenhague.

Être plus accessible en étendant sa présence mondiale : Pour encourager la croissance de l'entreprise et améliorer l'expérience client, Nevermined renforcera sa présence dans plusieurs domaines clés, tels que les produits, l'ingénierie, le marketing et la communauté.

Améliorer la facilité d'utilisation, en développant l'ampleur et la profondeur de l'écosystème de partenaires : Nevermined établira des partenariats à la fois techniques et créatifs qui renforceront sa mission. Parallèlement au renforcement des partenariats par le biais d'initiatives telles qu'Autonomies, une plateforme de NFT musicaux permettant aux artistes de devenir parties prenantes.

« Nous investissons uniquement dans des équipes exceptionnelles qui bâtissent l'épine dorsale de l'avenir décentralisé », a souligné Juliane Hahn, directrice générale de Signature. « Nous voyons de nombreuses startups qui tentent de combiner données et blockchains. Nevermined est la première entreprise qui appréhende les complexités et apporte des solutions concrètes au croisement des données et du Web3. À l'avenir, toutes les entreprises axées sur les données exigeront la capacité de transformer leurs silos de données en écosystèmes de données. Nevermined délivre la pile complète de produits qui vise précisément cet objectif. »

« Nous sommes très impressionnés par l'équipe de Nevermined », a confié pour sa part Vitaly Spassky, fondateur de Polymorphic Capital. « L'équipe possède la vision, le talent et l'expérience technologique nécessaires pour réussir. Les actifs numériques constituent pour nous une composante cruciale dans le cadre du web décentralisé. Et la plateforme Nevermined facilite l'intégration de la technologie Web3 pour les équipes et les projets. Nous sommes impatients de découvrir les accomplissements réalisés grâce à Nevermined. »

Nevermined a débuté en tant que projet d'incubation au sein de Keyko AG, pour résoudre les problématiques relatives au partage de données, en utilisant la tokénisation et les passerelles de contrats intelligents. À partir de là, la plateforme est passée du statut de solution axée sur les données, à une solution décentralisée d'actifs numériques, offrant une applicabilité nettement supérieure.

À propos de Nevermined

Nevermined est une société Web3, qui fournit des outils permettant de lire, écrire et posséder vos actifs numériques ; elle a été fondée par Don Gossen, PDG, Aitor Argomaniz, directeur technologique, et Dimitri De Jonghe, directeur des systèmes d'information. Ils se sont rencontrés dans le cadre d'Ocean Protocol, première place de marché de données décentralisée au monde. En 2019, ils ont créé Keyko, unis par leur foi en la puissance des écosystèmes numériques. Ils ont permis à une multitude d'organisations de développer des écosystèmes Web3, dont la valeur combinée s'élève à 3 milliards USD. En 2022, ils ont décidé de lancer Nevermined en tant que plateforme technologique autonome.

En savoir plus sur https://nevermined.io/

À propos de Signature Ventures

Signature Ventures est un fonds de capital-risque en phase de démarrage, qui investit dans la blockchain, les technologies de registre distribué, et les technologies Web3. Basé en Allemagne, le fonds investit à l'échelle mondiale du préamorçage à la série A, en se concentrant principalement sur l'Europe. Signature Ventures est géré par Juliane Hahn, associée fondatrice, et par le Dr Georg Stricker, associé technologique. Ils combinent une solide expérience dans le domaine des investissements de capital-risque, ainsi qu'une expertise approfondie dans la blockchain.

À propos de Polymorphic Capital

Polymorphic Capital est une société de capital-risque, ayant pour objectif d'investir à travers le monde dans des équipes qui bâtissent l'avenir de l'Internet, grâce à des protocoles décentralisés ainsi qu'à des actifs numériques. La société est spécialisée dans les infrastructures, la finance et les jeux vidéo.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 02:50 et diffusé par :