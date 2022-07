ReNew devient la première entreprise indienne de production d'énergie renouvelable à refinancer des obligations libellées en dollars





Le refinancement réduit les coûts d'intérêt de 200 points de base

Rachat d'obligations en circulation à hauteur de 525 millions de dollars américains par des financements à plus long terme

GURUGRAM, India, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- ReNew Energy Global plc (« ReNew » ou « la Société ») (NASDAQ : RNW) (NASDAQ : RNWWW), leader indien des énergies renouvelables, a annoncé aujourd'hui le succès du refinancement de ses obligations libellées en dollars à échéance 2024 par l'amortissement de la dette d'un projet d'une société financière non bancaire indienne, devenant ainsi la première entreprise de production d'énergie renouvelable indienne à le faire.

ReNew a émis en 2019 des obligations (« RPVIN 6.67% 24s » ou « Obligations ») d'une valeur de 525 millions de dollars américains qui devaient arriver à échéance en 2024. En refinançant les obligations libellées en dollars plus tôt que prévu, ReNew a démontré qu'elle disposait d'un accès solide et continu au capital d'emprunt intérieur, ainsi que d'une capacité à gérer de façon proactive le risque de refinancement.

Ce refinancement a réduit de 200 points de base le coût d'intérêt en INR des obligations, avec un taux d'intérêt fixé pour trois ans tout en repoussant l'échéance à la fin de l'exercice 2027. La réduction des taux, la fixation des taux et l'extension de la durée a eu lieu dans un contexte de hausse des taux d'intérêt sur l'ensemble du marché. Ce refinancement préventif atténue le risque de refinancement à court terme des obligations et fournit des liquidités aux investisseurs obligataires.

Concernant le refinancement de la dette, Kedar Upadhye, directeur financier de ReNew, a déclaré« Dans le contexte économique actuel, il est essentiel de se montrer proactif et flexible dans sa stratégie de financement, et notre équipe a pris les devants dans ce sens en faisant de nous la première entreprise de production d'énergie renouvelable à rapatrier des fonds pour retirer des obligations en dollars américains.

Tout en contribuant à la transition énergétique en Inde, nous avons atténué le risque de refinancement sans diminuer le capital de croissance de l'entreprise et nous continuerons d'envisager plusieurs réserves de capitaux pour réduire davantage le risque de refinancement. »

ReNew continue d'accroître rapidement sa capacité, avec un portefeuille brut total qui a récemment bondi de plus de 25% pour atteindre approximativement 12,8 GW, contre 10,2 GW début 2022.

À propos de ReNew

ReNew est l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie renouvelable en Inde et dans le monde. ReNew développe, construit, détient et exploite des projets d'énergie éolienne et solaire à grande échelle, ainsi que des projets hydroélectriques. À la date du 14 juin 2022, RenNew disposait d'un portefeuille brut total d'environ 12,8 GW de projets d'énergie renouvelable dans toute l'Inde. Pour en savoir plus, consultez www.renewpower.in et suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , Twitter et Instagram .

