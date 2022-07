GameChange Solar concrétise des commandes de 200 MW en Colombie pour ses systèmes Genius TrackerMC





NORWALK, Connecticut, 12 juillet 2022 /CNW/ - GameChange Solar a annoncé aujourd'hui l'officialisation de commandes pour ses systèmes Genius TrackerMC pour une capacité de production de 200 MW dans différents projets en Colombie. Les systèmes ont commencé à être expédiés ce mois-ci.

« Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour ces trois importants projets en Colombie, a déclaré Mercedes Pereyra Boue, directrice du développement des marchés internationaux chez GameChange Solar. À titre d'entreprise reconnue à l'échelle mondiale pour la qualité de ses héliostats à axe unique, nous anticipons une croissance significative et constante dans plusieurs marchés d'importance, y compris le marché colombien. Nous travaillons sans relâche pour offrir à nos clients de la formation et un soutien local exemplaire, afin qu'ils puissent installer et exploiter efficacement notre système Genius TrackerMC, réputé pour sa fiabilité et son optimisation. »

Toute demande de renseignements de la part des médias peut être adressée à Derick Botha Tél : +1 302 528-2125 - courriel : [email protected] .

Liens connexes

https://www.gamechangesolar.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1856826/Game_Changer_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592922/GameChange_Solar_Logo.jpg

SOURCE GameChange Solar

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 22:23 et diffusé par :