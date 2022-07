Les données histopathologiques de l'étude préclinique de toxicité à doses répétées et l'analyse ex vivo de la réactivité croisée des tissus humains confirment l'innocuité du PolyTope® TATX-03 d'IPA, un cocktail d'anticorps synergique contre le...





Les données histopathologiques de l'étude préclinique de toxicité à doses répétées et l'analyse ex vivo de la réactivité croisée des tissus humains confirment l'innocuité du PolyTope® TATX-03 d'IPA, un cocktail d'anticorps synergique contre le SRAS?CoV?2

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « Société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA) (TSXV : IPA), une société de recherche et de technologie biothérapeutiques de pointe, annonce les résultats essentiels d'une tierce partie dans le cadre de deux études d'innocuité précliniques permettant une demande de DNR, réduisant ainsi les risques liés au développement clinique du cocktail d'anticorps PolyTope® TATX-03 de la Société et ses possibilités de prévenir et traiter la COVID-19. Un résumé des résultats positifs indique que, grâce aux dépistages ex vivo, aucune liaison non spécifique des composants du TATX-03 aux tissus humains n'a été identifiée. En outre, une étude toxicologique préclinique in vivo prolongée n'a révélé aucune modification des tissus ou des organes après exposition au cocktail d'anticorps, même lorsqu'il a été administré à plus de trois fois la dose la plus élevée prévue chez l'homme. Dans le contexte actuel où la question repose sur « non pas si, mais quand » les gens vont-ils être infectés par la COVID-19, ou sentir les effets débilitants post-COVID « à long terme » faisant courir des risques mortels aux personnes immunodéprimées, ces données d'innocuité tant attendues expliquent la réputation de la Société acquise grâce à ses normes scientifiques intransigeantes et son dévouement envers les solutions biothérapeutiques durables.

L'étude toxicologique a été réalisée dans le respect des BPL conformes à la réglementation. Les animaux ont reçu trois injections intraveineuses à une semaine d'intervalle du PolyTope® TATX-03 ou d'un placebo. Aucune mortalité n'a été observée et, fait important, aucun impact morphologique ou histopathologique macroscopique ou microscopique n'a été détecté sur aucun des organes et tissus examinés, même après une période d'observation prolongée, ainsi que le recommande la FDA.

Parallèlement, une étude de réactivité croisée tissulaire complète (RCT) a été réalisée conformément aux directives réglementaires et a comporté une analyse immunohistochimique colorimétrique de 37 tissus et matériels sanguins provenant de cinq corps humains non apparentés, afin de couvrir un large éventail de tissus, organes et protéines exprimés. Ces analyses n'ont pas montré de réactivité croisée des anticorps TATX-03 individuels, un résultat qui confirme la spécificité des anticorps par rapport à leur cible et indique qu'aucune liaison involontaire n'est attendue chez l'homme.

Les résultats de l'étude toxicologique et de l'étude TCR sont conformes aux résultats et aux conclusions des études précédentes in vivo et de l'étude d'escalade de dose, comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société du 9 mars 2022. Les résultats positifs rapportés ici seront inclus dans les documents réglementaires pour l'approbation des études cliniques chez l'homme.

« Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour l'IPA et d'un apport majeur aux efforts de protection contre la menace actuelle et future que représentent encore la COVID-19 et ses variants. Ces données confirment l'innocuité du TATX-03, qui s'ajoutent à sa résilience déjà démontrée et, à notre avis, sans précédent, comme en témoigne sa capacité à neutraliser tous les variants du SRAS-CoV-2 testés jusqu'à présent », a déclaré la Dre Ilse Roodink, CSO d'IPA. « Nous sommes confiants quant aux prochaines étapes du programme et compilons les données pour les communiquer aux autorités sanitaires en vue d'une approbation clinique », a-t-elle poursuivi, « ces excellentes données sur l'innocuité et la pharmacocinétique confortent notre ambition de commencer le premier essai clinique chez l'homme qui devrait démarrer dans le courant de cette année ».

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une société biothérapeutique orientée innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux anticorps contre un large éventail de catégories de cibles et de maladies. La Société offre un ensemble de services et de programmes utilisant des plateformes et des technologies avancées destinées à optimiser la découverte et le développement d'anticorps pour lutter contre des épitopes rares et/ou difficiles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.immunoprecise.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent reconnaissables à l'utilisation de mots tels que « potentiel », « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « pense », ou des variations de ces mots et expressions ou indiquent que certaines actions, « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront » prises, que certains évènements surviennent ou surviendront ou que certains résultats soient ou seront atteints. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité de la Société à achever ses études d'approbation pré-réglementaire, la capacité de la Société à soumettre avec succès une demande d'utilisation clinique concernant le PolyTope® TATX-03, des déclarations concernant les approbations réglementaires, les déclarations concernant le potentiel du PolyTope® TATX-03 d'IPA à fournir des effets antiviraux puissants contre le virus SRAS-CoV-2/COVID-19 ou tout variant du virus, que ce soit à titre prophylactique (préventif) ou de traitement (thérapeutique), ou à conserver son efficacité dans le temps, et les déclarations concernant la date de démarrage du premier essai clinique chez l'homme. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, la Société a fourni ces déclarations et ces informations en se basant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables su moment de leur formulation.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels énoncés dans le présent document soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le fait que la Société pourrait ne pas réussir à soumettre en temps voulu une demande d'homologation, pour développer son PolyTope® TATX-03 en achevant des essais cliniques avec succès et en temps voulu, ou pourrait ne pas recevoir toutes les approbations réglementaires pour démarrer, puis poursuivre les essais cliniques du PolyTope® TATX-03, ainsi que la description des risques dont fait état la notice annuelle de la Société en date du 27 juillet 2021 (qui peut être consultée sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sedar.com) et le formulaire 40-F de la Société, modification n° 1, en date du 28 septembre 2021 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse suivante www.sec.gov). Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avèrent incorrectes, les résultats, performances ou réalisations réels peuvent varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Il est donc recommandé au lecteur de ne pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué et sont, par conséquent, susceptibles d'être modifiées après cette date. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, pouvant être faites de temps à autre par nous-mêmes ou en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

