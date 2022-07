AGCO remporte le Red Dot Award: Design Concept 2022





AGCO (NYSE : AGCO), un fabricant et distributeur mondial d'équipements agricoles, d'infrastructures et de technologies agricoles de précision, est fière d'avoir reçu de recevoir le prix Red Dot: Best of the Best dans la catégorie « Interaction et Expérience utilisateur » avec son concept de design numérique baptisé AGCO 3D Product Advisor.

« Ce prix, qui représente un immense honneur, récompense l'une des solutions innovantes, à l'avant-garde du secteur, qu'AGCO propose aux agriculteurs du monde entier », a déclaré Eric Hansotia, président-directeur général d'AGCO Corporation. « La création de solutions numériques qui maximisent la valeur tout en améliorant le développement durable à long terme est au coeur de notre stratégie axée avant tout sur les agriculteurs. »

Développé en collaboration avec des agriculteurs du monde entier, AGCO 3D Product Advisor établit de nouvelles normes en matière de visualisation numérique des produits, le tout en réduisant la complexité, en augmentant la productivité agricole, et en générant des impacts en termes de développement durable. Unity Technologies et Infosys Consulting ont été des partenaires clés dans la mise au point de cette solution.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, qui comprend des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Optimisée par les solutions d'agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d'équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, dans l'État de Géorgie aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net de 11,1 milliards USD en 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.AGCOcorp.com. Pour suivre l'actualité, les informations et les événements de l'entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 21:25 et diffusé par :