SoftServe reconnue en tant que concurrent de premier plan par Everest Group dans le domaine des services numériques destinés aux organismes payeurs de soins de santé





SoftServe, autorité numérique et société de conseil de premier plan en matière numérique, a été reconnue en tant que concurrent de premier plan dans l'évaluation 2022 PEAK Matrix® d'Everest Group, dans la catégorie des services numériques destinés aux organismes payeurs de soins de santé. Cette reconnaissance marque la première année d'apparition de SoftServe dans l'évaluation annuelle d'Everest Group relative au marché des services numériques destinés aux organismes payeurs de soins de santé.

« Le fait d'être reconnus en tant que concurrent de premier plan dans l'évaluation PEAK Matrix d'Everest Group, dans la catégorie des services numériques destinés aux organismes payeurs de soins de santé, confirme l'expérience significative de SoftServe en matière de soins de santé et de numérique », a déclaré Adam Gabrault, président, Secteurs verticaux stratégiques et Solutions sectorielles, Amérique du Nord, chez SoftServe. « Cela démontre combien nous accélérons les résultats dans le continuum des soins de santé, en fournissant à nos clients des solutions innovantes et une profonde expertise du domaine. »

L'évaluation PEAK Matrix d'Everest Group, dans la catégorie des services numériques destinés aux organismes payeurs de soins de santé, analyse l'impact relatif sur le marché et les capacités globales de 26 fournisseurs de services et de technologies. Ce rapport se concentre sur la taille et la croissance du marché, les types de services numériques pour les organismes payeurs de soins de santé, ainsi que sur l'évaluation des capacités et des dimensions relatives à la réussite de marché. Everest Group formule par ailleurs des remarques indépendantes concernant ces fournisseurs de services.

SoftServe a été reconnue en tant que concurrent de premier plan compte tenu de la démonstration de ses capacités de fourniture de services de nouvelle génération en matière de soins de santé, à travers la plateforme d'expérience numérique des membres, Human360®, de la société. Axée sur les membres, cette solution améliore l'agrégation de données, l'engagement et la gestion des soins. Everest Group a souligné la capacité de SoftServe à tirer parti de son écosystème stratégique de partenaires afin de renforcer et de gérer les données. Le rapport relève également les commentaires positifs des clients de SoftServe concernant la flexibilité des prix, l'expertise technique et la gestion des clients.

« Les thèmes d'affaires tels que la collaboration payeur-fournisseur, l'interopérabilité, les soins fondés sur la valeur, et l'expérience des membres, alimentent la demande relative à l'adoption numérique parmi les organismes payeurs », a déclaré Chunky Satija, vice-président d'Everest Group. « Outre son accent stratégique placé sur l'amélioration de ses capacités numériques via les centres d'excellence et un solide écosystème de partenaires, SoftServe optimise également ses capacités verticales en construisant des IP natifs en matière de soins de santé, tels que la solution DataMask et la plateforme Member Digital Experience, afin de créer de la valeur pour les clients. La solide expertise technique de SoftServe, son excellence en matière de fourniture, ainsi que l'accent qu'elle place sur la fourniture de concepts de prix innovants, lui ont permis de se positionner au rang de concurrent de premier plan dans l'évaluation 2022 PEAK Matrix® d'Everest Group, dans la catégorie des services numériques destinés aux organismes payeurs de soins de santé. »

Consultez ici un extrait de l'évaluation 2022 PEAK Matrix relative aux services numériques destinés aux organismes payeurs de soins de santé.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés éditrices de logiciels fonctionnent. Nos solutions de bout en bout et notre expertise permettent innovation, qualité et rapidité dans les secteurs verticaux des soins de santé, de la vente au détail, de l'énergie, de la fabrication et des services financiers. Nous donnons aux entreprises et aux éditeurs de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions et d'opposer une concurrence vigoureuse appliquée au marché d'aujourd'hui - où que vous soyez.

