Andersen Global étend sa présence au Rwanda





Andersen Global conclut un accord de collaboration avec Maj Consulting, renforçant ses capacités en Afrique centrale et orientale, à l'heure où l'organisation poursuit son expansion dans la région.

Créé en 2015, Maj Consulting est un cabinet de conseil multiservice en matière fiscale et commerciale, basé au Rwanda, et dont la croissance a été particulièrement rapide ces dernières années. Conduit par son directeur général, James Muigai, Maj Consulting propose des solutions dans les domaines de la fiscalité internationale et des prix de transfert, de la conformité fiscale, du conseil aux investisseurs, du conseil en matière de risques et de gestion, du reporting financier, de la gestion de la paie, ainsi que des services de conseil aux entreprises.

« Notre équipe de professionnels, pluridisciplinaire s'engage à mettre en oeuvre des solutions globales destinées aux opérations commerciales de nos clients », a déclaré James Muigai, directeur général. « Nous partageons une vision commune avec Andersen Global, qui reflète notre volonté de dépasser les attentes de nos clients ; et notre collaboration nous positionne idéalement pour renforcer nos capacités existantes à l'échelle mondiale. »

« Maj Consulting rivalise avec plusieurs cabinets internationaux parmi les plus importants de la région, et a établi avec succès une relation de confiance avec ses clients », a commenté pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Le Rwanda s'est révélé être un marché important dans le cadre de nos efforts d'expansion, et je suis persuadé que James et son équipe constitueront un ajout précieux à notre plateforme existante. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd'hui plus de 11 000 professionnels à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 360 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

