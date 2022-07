Hyosung America ajoute DigitalMint, principal fournisseur de solutions d'achat de cryptomonnaies en argent liquide, à sa prochaine boutique d'applications





Hyosung America a annoncé aujourd'hui que DigitalMint, principal fournisseur de solutions d'achat de cryptomonnaies en argent liquide, avait conclu un accord de partenariat avec Hyosung America pour l'ajout des services DigitalMint à sa boutique d'applications basée sur les API, dont le lancement est imminent.

Principal fournisseur de points de vente de Bitcoins, au niveau national, DigitalMint permet aux clients d'acheter instantanément des cryptomonnaies grâce au réseau de distributeurs automatiques et guichets situés à travers les États-Unis. DigitalMint a également créé une intégration logicielle d'API permettant aux particuliers de vendre leurs Bitcoins grâce à son système de points de vente actuel. Créée en 2014, DigitalMint est présente dans les centres de services financiers, les commerces de proximité, les chaînes de supermarchés, les stations-service, et les détaillants du pays.

« Nous sommes très heureux d'être le premier produit sur la future boutique d'applications Hyosung », a déclaré Don Wyper, directeur de l'exploitation, chez DigitalMint. « Nous sommes impatients de travailler avec Hyosung America pour rendre les services de cryptomonnaies accessibles en toute simplicité et sécurité, dans ses 175 000 distributeurs automatiques situés aux États-Unis, et au-delà. »

« Notre envergure de distribution au niveau national, ajoutée à nos relations avec les meilleurs revendeurs et opérateurs indépendants de distributeurs automatiques à valeur ajoutée, confère à DigitalMint une échelle sans précédent pour sa clientèle croissante », a souligné Hee-Eun Ahn, PDG de Hyosung America.

« Nous sommes ravis d'inclure DigitalMint dans notre boutique d'applications, qui sera lancée prochainement. Grâce à la boutique d'applications, tout opérateur de distributeurs automatiques recourant à notre plateforme logicielle au détail pourra s'abonner et télécharger des applications telles que DigitalMint, ce qui permettra à ses distributeurs automatiques d'étendre leurs capacités, créant ainsi de nouvelles sources de revenus pour les opérateurs et les détaillants avec lesquels ils s'associent », a indiqué Brad Nolan, directeur marketing, chez Hyosung America. « Nos nouveaux guichets Series X Metakiosks offrent une simplicité comparable au téléchargement d'une simple application, et, en conjonction avec notre distributeur automatique de billets, X10 Cash-In-Sidecar, nouveau venu sur le marché, n'importe quel distributeur automatique de billets Hyosung peut se transformer instantanément en un appareil aux fonctions complètes, et exploiter tout un nouvel univers de transactions, incluant paiement de factures, encaissement de chèques, dépôt d'argent liquide, achat au point de vente, et bien entendu, achat de cryptomonnaies. »

La société prévoit de lancer son partenariat avec DigitalMint et ses nouveaux produits, lors d'un webinaire en direct, le mardi 12 juillet à 14 h, heure centrale. Pour vous inscrire à ce webinaire, qui demeurera sur le site après la diffusion en direct, cliquez ici : https://marketscale.com/live/hyosung-summer-2022-retail-product-launch/.

À propos de Hyosung America

Hyosung America, principal fournisseur mondial de services de gestion d'argent liquide et de plateformes de paiement, est la filiale nord-américaine de la société sud-coréenne Hyosung, Inc. Depuis son entrée sur le marché nord-américain en 1998, Hyosung s'est développée jusqu'à passer du statut de plus grand fournisseur de distributeurs automatiques de billets, aux États-Unis, à celui de société proposant des solutions technologiques de premier ordre, innovantes et transformatrices, dans le domaine de la gestion de l'argent liquide et des paiements. Hyosung America possède son siège social à Irving, au Texas, et soutient des activités de recherche et développement, depuis son Centre mondial de logiciels, situé à Dayton, dans l'Ohio.

À propos de DigitalMint

DigitalMint est le principal fournisseur de solutions d'achat de cryptomonnaies en argent liquide, permettant aux consommateurs d'acquérir des cryptomonnaies de manière sûre et sécurisée via notre réseau national de distributeurs automatiques et guichets. Notre mission consiste à permettre aux consommateurs de prendre le contrôle de leur avenir financier, en utilisant les monnaies numériques comme un outil d'accès financier. Créée en 2014, DigitalMint est leader du secteur en termes de normes de conformité liées aux cryptomonnaies, fournissant un accès sûr et sécurisé aux cryptomonnaies.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 18:55 et diffusé par :