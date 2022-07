CONSTRUCTION DE LA BATTISTA : LA PRODUCTION EN SÉRIE S'ACCÉLÈRE DANS L'ATELIER ITALIEN DÉDIÉ





La production en série de la première hyper-GT tout électrique du monde commence dans un espace dédié, en plein coeur du pôle de conception, d'ingénierie et de développement d'Automobili Pininfarina à Cambiano, en Italie.

L'Atelier a été soigneusement réorganisé pour la fabrication à la main de la Battista et dispose désormais d'un salon d'exposition pour les futurs propriétaires.

Chaque Battista fait l'objet de 1 340 heures de travail manuel pour donner vie à la vision unique de chaque client, dans le cadre d'une expérience immersive et collaborative avec les designers d'Automobili Pininfarina.

fait l'objet de 1 340 heures de travail manuel pour donner vie à la vision unique de chaque client, dans le cadre d'une expérience immersive et collaborative avec les designers d'Automobili Pininfarina. Avec une puissance de plus de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista est la voiture de sport italienne la plus puissante de l'histoire. 150 exemplaires maximum seront commandés et construits pour des clients du monde entier.

Per Svantesson , P.-D.G. d'Automobili Pininfarina, déclare : « L'hyper-GT Battista est la concrétisation d'un rêve né de l'ambition de l'icône du design Battista " Pinin " Farina de créer une sublime voiture portant le nom de Pininfarina. Nous sommes fiers d'avoir atteint cet objectif et, ce faisant, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère exaltante du luxe, où pureté du design et innovations durables feront naître une série de nouveaux véhicules incroyables chez Automobili Pininfarina. »

, P.-D.G. d'Automobili Pininfarina, déclare : " " La première Battista de série fabriquée dans le nouvel Atelier est filmée à Monaco lors de ses premiers essais client.

série fabriquée dans le nouvel Atelier est filmée à lors de ses premiers essais client. Lien vers les images et le film

CAMBIANO, Italie, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La production de la Battista, première hyper-GT tout électrique du monde, a commencé dans un nouvel Atelier dédié à Cambiano, dans la région du Piémont, en Italie. Cette étape ouvre un nouveau chapitre passionnant du développement du nouveau constructeur automobile italien de luxe, Automobili Pininfarina.

La Battista primée est à présent fabriquée à la main par une équipe d'artisans dans des locaux sur mesure de 2 300 m2 où seules 150 pièces exclusives verront le jour. Les propriétaires de Battista bénéficieront d'un service client de premier ordre auprès des 25 partenaires haut de gamme expérimentés du réseau de distribution international Automobili Pininfarina, et auprès de l'équipe de relation client de la marque.

Per Svantesson, P.-D.G. d'Automobili Pininfarina, confie : « Je suis fier de diriger l'équipe chargée de mener la production en série de la Battista et de donner vie à cette voiture primée. Depuis le lancement d'Automobili Pininfarina à Rome en 2018, nous avons mis sur pied une équipe de 118 experts, originaires de 20 pays différents. Cette "famille" diversifiée est aujourd'hui basée à notre siège de Munich et dans notre centre du nord de l'Italie, où une équipe grandissante de designers, d'ingénieurs et de spécialistes du développement de véhicules imagine les véhicules révolutionnaires de demain.

Cette formidable famille a surmonté des défis de taille ces dernières années, tout en s'attachant à satisfaire pleinement les propriétaires de la Battista. La livraison de la Battista cette année marque une avancée considérable dans le design et la technologie automobiles, et je suis certain que ses propriétaires seront parfaitement comblés. »

FABRICATION CONTEMPORAINE : CONSTRUCTION DE LA BATTISTA

Andrea Novello, directeur de production, fait partie de la vaste famille Automobili Pininfarina. Son grand-père était employé dans le même établissement il y a plusieurs décennies. Mais les mêmes connaissances et techniques continuent d'être utilisées pour la fabrication de la Battista.

Andrea Novello explique : « L'Atelier Battista, empli d'histoire et d'inspiration, a été rénové pour accueillir l'assemblage de la voiture la plus puissante jamais créée en Italie. Nous y associons les composants, les matériaux et les processus d'assurance qualité les plus avancés techniquement pour garantir aux propriétaires de Battista une satisfaction et une expérience de conduite maximales. »

L'Atelier Battista comporte 14 zones de production et d'assurance qualité. Grâce à des technologies modernes, comme les nouvelles plateformes de montage sur mesure de l'Atelier, et à des processus et outils plus traditionnels, notamment des tournevis pneumatiques de précision remis en service pour l'assemblage minutieux de la Battista, la production s'inscrit dans l'héritage de l'établissement.

Du début à la fin, l'assemblage de chaque Battista nécessite 10 semaines, tandis que la peinture à la main de la Battista Anniversario requiert 18 semaines supplémentaires. Chaque Battista est assemblée par 10 artisans pendant plus de 1 250 heures. Et pour l'exclusive Battista Anniversario, le temps d'assemblage et de finition atteint même 1 340 heures.

Le châssis de la Battista, composé d'un groupe motopropulseur électrique, d'une batterie en T, d'une monocoque en fibre de carbone et de tous les systèmes électriques, entre dans la première zone afin d'être évalué selon les strictes normes de qualité d'Automobili Pininfarina. Son statut est soigneusement consigné. Il s'agit du premier des nombreux jalons électroniques que la Battista doit passer tout au long de son parcours à Cambiano.

La Battista commence à prendre forme alors que la caisse en blanc apprêtée est fixée à la monocoque. Avec son toit « Goccia » renfermant la cabine, la Battista gagne en résistance et en rigidité structurelle. Réalisé sur une autre plateforme dédiée, ce processus d'une durée de deux jours mesure et enregistre chaque dimension et chaque paramètre selon des tolérances très précises dans une zone de mesure utilisée depuis 20 ans pour la création de véhicules spéciaux au centre de l'établissement. La carrosserie est ensuite démontée du châssis pour être acheminée vers un atelier de peinture dédié.

Le cycle de peinture standard dure trois à quatre semaines et utilise un nouveau composé avec une finition métallisée multi-couche dans l'une des 28 couleurs inspirées de la région italienne du Piémont, le fief d'Automobili Pininfarina. Chaque panneau est fixé sur une autre plateforme sur mesure pour garantir une parfaite concordance des couleurs. Pendant la peinture extérieure, le tableau de bord et les éléments intérieurs sont installés.

Dans la cinquième zone, pendant deux jours, 80 % du véhicule est assemblé. Un dispositif de levage ergonomique doté de gabarits spécifiques permet aux artisans de respecter les strictes tolérances requises pour les éléments tels que les passages de roues et le sous-plancher plat. Les complexes portes en élytre ? au design sophistiqué et parfaitement intégrées à la structure du véhicule ? sont également installées à cette étape sur deux jours, grâce à un autre dispositif de montage unique capable de supporter le poids des portes et de s'incliner dans plusieurs directions pour garantir un alignement parfait.

Les premières vérifications et validations de fin de ligne sont ensuite réalisées à l'aide de logiciels et d'outillages sur mesure permettant de contrôler le respect de toutes les normes en Mode usine. Le Mode client permet ensuite de vérifier le bon fonctionnement des équipements en conditions réelles ? y compris la recharge de la batterie, le système d'infodivertissement et SUONO PURO, le système audio exclusif d'Automobili Pininfarina.

Sur le dernier poste mécanique de l'Atelier, la Battista est montée sur un autre pont élévateur pendant 24 heures pour finaliser l'alignement des roues et de la direction. L'étanchéité de chaque véhicule est ensuite contrôlée dans une zone dédiée selon différentes intensités, avant l'approbation finale et le remplissage du registre numérique.

Les contrôles qualité de fin de ligne sont réalisés par des spécialistes extrêmement scrupuleux qui effectuent également des essais fonctionnels, une évaluation esthétique minutieuse dans un tunnel de lumière et des essais sur route. Ce programme d'essais final est réalisé sur un itinéraire spécial comportant divers types de routes et de surfaces afin d'évaluer chaque Battista selon l'usage futur qu'en feront les propriétaires. Chaque Battista est vérifiée dans les moindres détails par le même pilote d'essai. De retour à Cambiano, son film de protection est retiré pour une dernière inspection esthétique. Le véhicule est alors prêt à être livré au client.

Paolo Dellacha, directeur des produits et de l'ingénierie chez Automobili Pininfarina, remarque : « Notre objectif avec la Battista était d'offrir une expérience de conduite "Gran Turismo" d'un nouveau genre, d'exploiter au maximum la puissance électrique et de mettre parfaitement en valeur le travail magnifique réalisé par notre équipe de design sur les lignes et les détails de cette hyper-GT.

Nous avons systématiquement donné la priorité à la qualité. Des composants techniques ultra-avancés aux nombreux essais du programme de développement de la Battista, nous avons tout mis en oeuvre pour que nos clients vivent une expérience unique grâce à cette première voiture incroyable de l'équipe Automobili Pininfarina. »

UN PARCOURS SUR MESURE POUR CHAQUE CLIENT

Lors de sa visite à l'Atelier Battista, chaque propriétaire peut rencontrer l'équipe chargée de la fabrication de son véhicule, personnaliser avec elle le design de sa voiture et suivre sa construction dans le cadre d'une expérience exclusive.

Les clients bénéficient d'un processus complet de consultation pour configurer leur Battista. Chaque client reçoit une proposition de design sur mesure. Il est ensuite invité à Cambiano pour affiner les caractéristiques finales de son véhicule directement avec les designers.

Dave Amantea, directeur du design chez Automobili Pininfarina, collabore avec les clients pour finaliser la configuration de chaque véhicule. Il explique : « Chaque Battista est réalisée sur mesure. En tant que designers passionnés, nous aimons partager notre expertise et nos idées avec nos clients, dévoiler notre philosophie esthétique PURA unique et collaborer avec eux pour créer une Battista sur mesure en accord avec leurs attentes et leur vision.

C'est une expérience très personnelle. Nous devons donc conseiller nos clients et les aider à faire leur choix parmi un nombre presque illimité d'options pour en faire un moment inoubliable. Ce processus nous assure de créer un exemplaire parfait de la Battista pour chaque propriétaire, fidèle à sa personnalité. »

À côté de la zone d'assemblage se trouve un salon d'exposition dans lequel les clients peuvent définir leurs couleurs et leurs matériaux extérieurs et intérieurs et examiner et toucher différents échantillons. Pour l'extérieur, des éléments additionnels peuvent être définis, notamment le Battista Exterior Jewellery Pack, les couleurs des étriers de frein et les finitions des roues. Au total, il existe 13,9 quintillions de combinaisons extérieures.

À l'intérieur, 128 millions de configurations possibles de couleurs, de matériaux ? y compris le cuir, l'Alcantara et l'aluminium ? et de gravures permettent aux clients de créer une Battista unique. L'exclusivité de la Battista est un atout en termes d'investissement, qui s'ajoute à la longue liste des chefs-d'oeuvre automobiles de collection portant le nom de Pininfarina.

Sara Campagnolo, directrice du design des matériaux et des couleurs, déclare : « Avec la Battista, nous apportons une vraie personnalisation et un savoir-faire authentique sur un tout nouveau secteur. C'est un vrai privilège de pouvoir allier des technologies innovantes au riche héritage de Pininfarina en matière de design, avec des matériaux et des processus durables que nous ferons évoluer dans nos futurs projets. »

Tout au long du parcours de conception et de création, les clients sont directement informés de l'avancée de leur Battista par l'équipe chargée de la relation client d'Automobili Pininfarina.

UNE EXPÉRIENCE HORS PAIR POUR LES PROPRIÉTAIRES

Le service client d'Automobili Pininfarina se tient à la disposition des propriétaires de Battista tout au long du cycle de vie du véhicule. Outre le service proposé par les partenaires de distribution internationaux, une approche numérique à 360 degrés englobant l'après-vente, la gestion des pièces et de la garantie, la formation et le diagnostic à distance, renforce la sérénité des clients. Grâce à une présence en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Australie et en Asie, les clients sont pris en charge où qu'ils se trouvent.

En cas de problème technique particulier, un « expert mobile » se rendra n'importe où dans le monde pour offrir une assistance au client et à sa Battista. Forte de connaissances encyclopédiques sur la Battista, l'équipe d'experts mobiles a participé au développement de la voiture depuis le départ, y compris à la création du manuel d'utilisation de la Battista et du manuel d'atelier des partenaires de distribution.

Les propriétaires bénéficient également de solutions après-vente complètes : Eccellenza, Futura et Eterna.

Eccellenza : programme d'entretien exclusif de cinq ou dix ans garantissant la sécurité et la fiabilité de l'ensemble des fonctions et des composants du véhicule, optimisant ses performances et préservant sa garantie et sa valeur.

programme d'entretien exclusif de cinq ou dix ans garantissant la sécurité et la fiabilité de l'ensemble des fonctions et des composants du véhicule, optimisant ses performances et préservant sa garantie et sa valeur. Futura : extension de garantie d'Automobili Pininfarina pour la batterie et le groupe motopropulseur de la Battista, offrant sept ans de couverture après les trois ans de garantie standard.

extension de garantie d'Automobili Pininfarina pour la batterie et le groupe motopropulseur de la Battista, offrant sept ans de couverture après les trois ans de garantie standard. Eterna : solution prête à l'emploi pour enrichir l'expérience utilisateur et la valeur à long terme de la Battista, comprenant un kit de remplacement de carrosserie à commander lors de la configuration de la voiture. Kit conforme à la configuration originale et peint au moment de la production.

Les premières livraisons de la Battista aux clients du monde entier auront lieu cet été. L'hyper-GT tout électrique est disponible avec la carrosserie « Pura » ou le pack « Furiosa ». Cinq exemplaires de la Battista Anniversario seront créés sur les 150 unités produites au total, ce modèle unique célébrant les nombreuses réalisations de l'icône du design Battista « Pinin » Farina. Les cinq pièces sont déjà vendues.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTES DE LA RÉDACTION

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA (PRESS KIT LINK)

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 360 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimente quatre moteurs électriques ? un pour chaque roue ? et assure une autonomie WLTP combinée de 476 km sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués à la main dans l'atelier Battista de Cambiano, en Italie.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus sous la marque Pininfarina sur tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus réputé et durable au monde.

La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1857860/Automobili_Pininfarina_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1857862/Automobili_Pininfarina_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1857861/Automobili_Pininfarina_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1857863/Automobili_Pininfarina_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1857864/Automobili_Pininfarina_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1857865/Automobili_Pininfarina_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 18:01 et diffusé par :