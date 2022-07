Global News devient le tout récent client de Sophi.io





TORONTO, 12 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global News, l'un des principaux organes de presse au Canada, a choisi Sophi.io , une plateforme d'automatisation, d'optimisation et de prédiction basée sur l'IA développée par The Globe and Mail, pour automatiser la conservation du contenu de son site Web. Suite à sa forte valeur d'innovation, la société utilisera Sophi Site Automation pour placer de manière autonome du contenu numérique sur son site Web.



Global News est extrêmement innovant dans son approche de la culture. L'organe de presse a travaillé intensivement avec Sophi pour apporter un changement culturel si important que son équipe éditoriale constate désormais la valeur de l'introduction de l'IA dans la salle de rédaction et est impatiente de travailler avec cette nouvelle technologie.

Sophi Site Automation analyse l'ensemble de ses contenus, de la vidéo au texte, et annule chaque élément de contenu pour le remplacer par un autre élément plus précieux dans les endroits les plus bénéfiques de leurs propriétés numériques afin de s'assurer que ses contenus l'aide à atteindre ses objectifs commerciaux.

Sonia Verma, rédactrice en chef de Global News, a déclaré : « Notre équipe éditoriale innovante et axée sur les données est impatiente de travailler main dans la main avec Sophi pour intégrer l'automatisation dans notre salle de rédaction et prendre des décisions fortes qui nous aideront à mieux servir nos audiences. »

Gabe Gonda, vice-présidente de Sophi.io, a commenté : « Global News, l'une des principales sociétés d'informations et d'actualités du Canada, est un ajout phénoménal à notre clientèle. Nous sommes ravis de les aider à combiner leur haut niveau de talent avec une technologie ML de pointe qui contribuera à générer des résultats commerciaux significatifs. »

À propos de Global News

Global News offre aux Canadiens d'un océan à l'autre une multitude d'actualités et d'informations : des flashs infos dans leur communauté à un contenu approfondi et captivant qui met en perspective la complexité des problèmes mondiaux. Global News reste déterminée à servir les audiences avec une couverture d'actualités factuelle, précise et complète. Les Canadiens peuvent se tourner vers Global News pour disposer d'une source d'informations fiable à la télévision, à la radio et sur Internet, y compris via le bulletin d'information phare Global National et les bulletins d'information locaux quotidiens diffusés à travers le pays. Global News est un réseau de Corus Entertainment.

À propos de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) a été développée par The Globe et Mail pour aider les éditeurs de contenu à prendre des décisions stratégiques et tactiques importantes. Il s'agit d'une suite de solutions d'automatisation, d'optimisation et de prévision basées sur l'IA et l'AM qui comprend Sophi Site Automation, Sophi for Paywall et Sophi for First Party Data. Sophi permet également la mise en page automatisée en un clic de l'édition imprimée sans modèle. Sophi vise à améliorer les mesures qui comptent le plus pour votre entreprise, telles que la rétention et l'acquisition d'abonnés, l'engagement, la récence, la fréquence et le volume.

