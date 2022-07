ANNULÉ - Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure dans le territoire mohawk de Tyendinaga, Ontario





TERRITOIRE MOHAWK DE TYENDINAGA, ON, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre au chef R. Donald Maracle des Mohawks de la baie de Quinte et à Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, pour une annonce concernant d'importants investissements dans les soins de longue durée pour les Mohawks de la baie de Quinte.

Les conférenciers prononceront des allocutions et cela sera suivi d'une séance de photographie et d'une rencontre avec les médias.





Date : Mercredi 13 juillet 2022



Heure : 9 h (HAE)



Lieu : Mohawk Community Centre, 7807 York Road, Tyendinaga Mohawk Territory, K0K 1X0





