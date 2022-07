C'est de retour ! L'Association canadienne des journalistes annonce le lancement du programme de mentorat pour l'été 2022





TORONTO, le 12 juill. 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) est heureuse d'annoncer le lancement de l'édition été 2022 de son programme de mentorat populaire.

Vingt-huit journalistes canadiens de renom travaillant pour la radio, la télévision, les publications numériques et imprimées de partout au pays donneront de leur temps pour encadrer les membres de l'ACJ en début et en milieu de carrière.

« Notre programme de mentorat a fait preuve de force et d'unité dans la communauté de l'ACJ », a déclaré le président de l'ACJ, Brent Jolly. « Né au plus profond de la pandémie, le programme de mentorat de l'ACJ est une lueur d'espoir et une opportunité durable pour les journalistes qui cherchent à franchir les "prochaines étapes" de leur carrière. C'est sans aucun doute l'une des principales opportunités de développement professionnel disponible dans le journalisme canadien aujourd'hui ».

Conformément aux efforts de l'ACJ pour faire progresser l'équité et l'inclusion, plus de 60 % des mentors de ce cycle sont des femmes et la moitié sont des journalistes de couleur.

La liste complète des mentors pour ce tour est :

Alison Uncles - Rédactrice indépendante

Alyshah Hasham - Journaliste sur les questions relatives aux tribunaux et au système de justice, The Toronto Star

Angie Seth - Présentatrice de nouvelles et journaliste, CTV News Channel

Anna Mehler Paperny - Journaliste, Reuters

Arif Noorani - Directeur, CBC Podcasts

Charelle Evelyn - Rédactrice en chef, The Hill Times

Chris Hall - Ancien animateur de The House, CBC News

Christina Frangou - Journaliste indépendante

Craig Wilson - Producteur de diffusion principal, CBS Evening News

Daniele Hamamdjian - Correspondante internationale, CTV National News

Fred Lum - Photojournaliste, The Globe and Mail

Ian Young - Chef du bureau de la Colombie-Britannique et du Yukon, La Presse Canadienne

Jacob Boon - Rédacteur en chef du bulletin, The Tyee

Jagjeet Sharma - Journaliste indépendante

Jessica deMello - Productrice/consultante indépendante

Jim Rankin - Journaliste d'investigation et photographe, The Toronto Star

Joanna Smith - Chef du bureau d'Ottawa, La Presse Canadienne

Kathleen Martens - Journaliste principale en ligne, APTN

Kim Bolan - Journaliste, The Vancouver Sun

Malcolm Johnston - Rédacteur en chef, Toronto Life

Nathan Griffiths - Journaliste graphique et de données, The Vancouver Sun/Province

Rachel Ward - Journaliste d'investigation, CBC/The Fifth Estate

Roberto Rocha - Journaliste de données, Investigative Journalism Foundation

Simran Singh - Rédactrice en chef, Burnaby Beacon

Stacy Lee Kong - Écrivaine, rédactrice en chef, fondatrice du bulletin Friday Things

Tori Marlan - Journaliste narrative et d'investigation, Chicago Reader / Capital Daily

Tracey Lindeman - Journaliste indépendante

Willow Fiddler - Journaliste nationale, The Globe and Mail

La date limite pour les candidatures à ce tour du programme de mentorat est fixée à 17h00 HE le mardi 3 août 2022. Pour plus de détails sur le programme, visitez notre page Web de mentorat , y compris les biographies des mentors et le formulaire de candidature.

Le programme de mentorat de l'ACJ est ouvert uniquement aux membres en règle de l'association. Si vous n'êtes pas déjà membre de l'ACJ, nous pouvons résoudre ce problème . Les candidats retenus rencontreront un mentor pendant une heure par semaine au cours du programme de six semaines. L'ACJ organisera la prochaine ronde de son programme de mentorat à l'hiver 2022/2023.

L'Association canadienne des journalistes est une organisation professionnelle qui compte plus de 1200 membres à travers le Canada. Les principaux rôles de l'ACJ sont le travail de défense de l'intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres.

