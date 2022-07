Avis aux médias - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la culture et du patrimoine tiennent leur rencontre annuelle pour discuter des priorités en matière d'arts, de culture et de patrimoine





La rencontre annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la culture et du patrimoine se tiendra à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NL, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, et le ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs de Terre-Neuve-et-Labrador, Steve Crocker, coprésideront la rencontre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la culture et du patrimoine, qui se tiendra à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador), du 11 au 13 juillet.

Le mercredi 13 juillet, les ministres Rodriguez et Crocker seront à la disposition des médias après la réunion annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la culture et du patrimoine à St. John's.

Les journalistes qui souhaitent assister à la conférence de presse en personne doivent confirmer leur présence en envoyant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils représentent à [email protected] d'ici midi le mercredi 13 juillet.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mercredi 13 juillet 2022

HEURE :

17 h 15

LIEU :

Salle de bal Fort William

Hôtel Sheraton Newfoundland (rez-de-chaussée)

115, Cavendish Square

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Avis COVID-19 : Veuillez prendre en compte les précautions contre la COVID-19, y compris le port du masque et la surveillance de votre état de santé (si vous avez des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, nous vous prions d'assister à la conférence de presse de façon virtuelle). Bien que le port du masque ne soit actuellement pas obligatoire à Terre-Neuve, il demeure une mesure efficace et est recommandé pour les journalistes, sauf pendant qu'ils boivent ou mangent, et quand ils sont assis ou suffisamment éloignés des autres pendant la conférence de presse.

