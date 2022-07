Renseignements au sujet de la COVID-19 à l'Établissement Joliette





JOLIETTE, QC, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) informe qu'il y a sept cas actifs de la COVID-19 chez les détenues à l'Établissement Joliette, au Québec. La santé et la sécurité de nos employés, des délinquantes et du public demeurent une priorité absolue. Nous surveillons de près la situation et des mesures sont en place pour réduire au minimum la propagation du virus dans l'établissement.

Des tests de dépistage de la COVID-19 sont offerts aux détenues et aux membres du personnel de l'établissement. Le nombre de cas actifs actuellement déclarés chez les détenues pour cet établissement est basé sur des tests rapides ou des tests PCR. Le nombre pourrait changer à mesure que de nouveaux tests sont effectués et que les résultats confirmés en laboratoire sont disponibles. Les résultats des tests des détenus sont disponibles sur notre site Web.

Il s'agit d'une situation en évolution; nous continuerons à appliquer et à renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections pour prévenir et maîtriser la propagation de la COVID-19, puis nous adapterons nos mesures en fonction des conseils de santé publique. Le personnel dispose d'équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié, comprenant des masques médicaux, des respirateurs et des écrans faciaux. Toutes les détenues reçoivent des masques médicaux et sont encouragés à les porter en tout temps lorsqu'elles ne sont pas dans leur cellule. Le nettoyage et la désinfection sur l'ensemble du site se poursuivent.

Le SCC vaccine les détenus depuis janvier 2021. Tous les détenus, y compris les détenus nouvellement admis au SCC, se voient offrir la vaccination dans tous les établissements. Dans le cadre du processus continu de vaccination, des doses de rappel sont également offertes. De plus amples renseignements et données sur les vaccins administrés aux détenus sous responsabilité fédérale sont disponibles sur notre site Web.

Nous continuons à soumettre toutes les personnes qui entrent dans l'établissement à une vérification active et les décisions concernant l'accès à l'établissement et la prestation des programmes et des services sont prises conformément aux conseils de santé publique.

Nous sommes déterminés à réduire les risques associés à la COVID-19 dans le cadre de toutes nos opérations. Nous allons continuer de travailler avec l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), les autorités locales de santé publique, les syndicats et les intervenants, afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tous.

L'Établissement Joliette est un établissement pour femmes à niveaux de sécurité multiples, situé à Joliette , au Québec. La capacité pondérée totale de l'Établissement est de 132 places.

Le SCC assure la prestation des services de soins de santé certifié aux détenus. Dans tous les établissements, les services de santé sont assurés par une équipe de soins interdisciplinaire composée notamment de médecins, d'infirmières, de psychologues et de travailleurs sociaux. Dans le contexte d'une éclosion, ces professionnels travaillent de près avec les détenues afin de fournir des évaluations continues, une éducation sanitaire et des traitements au besoin.

Le SCC communique régulièrement avec les détenus, le personnel et les intervenants afin de les sensibiliser aux mesures de santé et de sécurité, y compris l'importance des couches de protection comme la vaccination, le port adéquat du masque, le lavage et la désinfection fréquente des mains et l'éloignement physique.

