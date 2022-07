Déclaration d'Ian Scott, président et premier dirigeant, CRTC, au sujet de la panne chez Rogers





GATINEAU, QC, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le CRTC a ordonné à Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) de répondre à des questions détaillées et de fournir une explication exhaustive concernant la panne de service nationale que des millions de Canadiens ont subi le vendredi 8 juillet 2022.

Cette panne de réseau généralisée a non seulement perturbé les Canadiens et les entreprises canadiennes partout au pays, mais elle a empêché l'accès à des services tels que le 9-1-1, les alertes d'urgence et alertes au public, ainsi qu'à d'autres services d'infrastructure essentiels.

Le CRTC demande à Rogers de lui expliquer en détail « pourquoi » et « comment » cela s'est produit, ainsi que les mesures que Rogers met en place pour prévenir les pannes futures.

Nous prenons la sécurité et le bien-être des Canadiens et Canadiennes au sérieux et nous avons la responsabilité de nous assurer qu'ils ont en tout temps accès à un système de communication fiable et efficace.

Il s'agit de la première mesure prise par le CRTC pour améliorer la résilience du réseau pour tous les Canadiennes et Canadiens en réponse à cette importante panne. Des événements de cette ampleur qui paralysent des parties de l'économie de notre pays et mettent en péril la sécurité des Canadiens et Canadiennes, sont tout simplement inacceptables.

Nous reconnaissons les mesures prises hier par le ministre Champagne pour demander aux grandes entreprises de télécommunications de conclure des ententes sur (i) l'itinérance d'urgence (ii) l'assistance mutuelle pendant les pannes, et (iii) un protocole de communication pour mieux informer le public et les autorités pendant les urgences de télécommunications. Lorsque nous serons satisfaits des réponses de Rogers à nos questions, nous déterminerons quelles mesures supplémentaires doivent être prises.

Rogers a jusqu'au 22 juillet 2022 pour fournir ses réponses.

