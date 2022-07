Wemade présente le système Relic pour le jeu MIR4





Wemade dévoile le système Relic et Dragonworld's Rift pour MIR4

SÉOUL, Corée du Sud, 12 juillet 2022 /CNW/ - Wemade a dévoilé le système Relic pour son très acclamé jeu de rôle en ligne massivement multijoueur MIR4.

Le système Relic, qui comprend 10 étapes au total, augmente les statistiques uniques des joueurs en fonction de l'amélioration et du niveau de croissance de la relique. Chaque relique a un effet unique qui lui est propre, comme l'« amélioration de l'attaque » et l'« amélioration des points de vie », de plus les joueurs peuvent améliorer leurs reliques en collectionnant les matériaux appropriés. Une fois que toutes les statistiques du niveau correspondant ont été améliorées avec succès, les joueurs peuvent continuer de mettre à niveau leurs reliques pour augmenter leur puissance.

La mise à niveau comprend également la présentation de Dragonworld's Rift, un nouveau contenu de bataille qui peut être joué dans tous les labyrinthes du continent MIR. Après avoir satisfait à toutes les exigences en abattant un certain nombre de monstres, les joueurs peuvent chasser de nouveaux monstres générés dans certaines zones désignées du labyrinthe. Lorsque tous les monstres qui rampent dans la fissure sont vaincus, les monstres uniques et les monstres patrons apparaissent pour mener des combats féroces. Vaincre de rares monstres patrons permet aux joueurs de gagner des coffres à trésors qui contiennent d'importantes récompenses comme la statue épique du dragon bleu, la pierre épique d'amélioration mystique et la pierre épique d'amélioration obscure.

Grâce à la nouvelle fonction vantardise, les joueurs peuvent interagir en se vantant et en regardant les objets de la collection XDRACO. Cette fonction n'est disponible que dans le village, et les spectateurs peuvent appuyer sur le bouton Admirer pour recevoir un effet bonus, tandis que les joueurs qui se vantent peuvent gagner des ressources dans le jeu.

Pour en savoir plus sur la mise à jour, veuillez visiter le site mondial de MIR4.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1856926/Relic_Update_Wemade_Mir4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpg

SOURCE Wemade

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 15:13 et diffusé par :