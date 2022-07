Le Canada et la Nation ?a?am?n annoncent des investissements majeurs dans les infrastructures





TISHOSUM, qathet Regional District, ?a?am?n Nation traditional territory, BC, le 12 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, s'est joint à Hegus (chef) John Hackett de la Nation ?a?am?n (Tla'amin), une Nation autonome et signataire d'un traité moderne, afin de célébrer des investissements majeurs dans l'infrastructure communautaire. Le financement contribuera à l'atteinte des objectifs de la Nation ?a?am?n en matière d'infrastructures, plus précisément pour ce qui est de ses réseaux d'aqueduc et d'égout, de drainage, ses routes, ses ponts et ses bâtiments communautaires. Le gouvernement du Canada fournit un total de 7,3 millions de dollars pour les projets par le truchement du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones (FICA).

Annoncé dans le budget de 2021, le FICA offre aux bénéficiaires la souplesse nécessaire pour concevoir et réaliser les projets d'infrastructure qui conviennent le mieux à leurs communautés. Pour les Nations autochtones autonomes et les Nations partenaires aux traités modernes, ces projets devraient comprendre la modernisation des réseaux d'aqueduc, la construction d'installations culturelles et communautaires, et la construction de nouveaux logements pour les résidents actuels et la croissance future.

Le FICA se situe dans le prolongement du fonds visant à éliminer les écarts en matière d'infrastructures annoncé dans le Budget de 2018. La Nation ?a?am?n a utilisé environ 2,5 millions de dollars pour construire un immeuble d'habitation de 10 logements et s'est servie des fonds restants, soit environ 1 million de dollars, pour construire un centre de ressources sur le développement des enfants. Jusqu'à maintenant, 94,2 millions de dollars sur quatre ans ont déjà été réservés pour les Premières Nations autonomes et signataires de traités modernes en Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada s'efforce de réduire les inégalités sociales et économiques entre les communautés autochtones et non autochtones, et il procède à des investissements immédiats et à long terme pour aider à combler les lacunes dans les infrastructures essentielles.

Citations

«?Notre gouvernement reconnaît l'importance d'éliminer les inégalités sociales et économiques entre les communautés autochtones et non autochtones. Les investissements visant à répondre aux besoins immédiats en matière d'infrastructure, selon les priorités établies par les partenaires autochtones, permettront de créer des emplois et de bâtir des communautés plus en santé, plus sûres et plus prospères à long terme. Grâce à ces investissements d'une ampleur jamais vue, la Nation ?a?am?n possède les outils nécessaires pour tracer sa propre voie vers l'autodétermination et améliorer le bien-être de ses membres.?»

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

«?La Nation tla'amin a récemment rédigé un Plan d'entretien des infrastructures communautaires visant la gestion de tous les services d'infrastructures communautaires de la Nation. Ce plan sur 30 ans vise les infrastructures d'aqueduc, d'égouts, de drainage, les routes, les ponts et tous les édifices communautaires. Le financement du FICA offrira une importante contribution en vue de réaliser les objectifs de notre Plan d'entretien des infrastructures communautaires. »

Hegus (chef) John Hackett

Nation ?a?am?n

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoit des investissements fondés sur les distinctions de 6 milliards de dollars sur cinq ans, à partir de 2021- 2022, et de 388,9 millions de dollars par la suite, pour appuyer les projets d'infrastructure dans les communautés autochtones, selon la répartition suivante :

- 4,3 milliards de dollars sur quatre ans, à partir de 2021-2022, pour le Fonds d'infrastructure des communautés autochtones; ce fonds qui tient compte des distinctions permet de répondre aux besoins immédiats, selon la priorité établie par les partenaires autochtones, liés à des projets d'infrastructure prêts à démarrer dans les communautés des Premières Nations, incluant les Premières Nations autonomes ou signataires de traités modernes, ainsi que dans les communautés inuites et de la Nation métisse;

- 1,7 milliard de dollars sur cinq ans, à partir de 2021-2022, et 388,9 millions de dollars annuellement par la suite, afin de couvrir les coûts de fonctionnement et d'entretien des infrastructures communautaires dans les communautés des Premières Nations situées dans les réserves.

Liens connexes

