Les Métallos aux opérations de décapage de Stelco font une requête en conciliation et votent pour un mandat de grève





Un troisième groupe de travailleurs de Stelco Inc. a déposé une requête en conciliation et prévu un vote pour un mandat de grève en raison de la lenteur des négociations visant à obtenir une nouvelle convention collective.

Une centaine de membres de la section locale 8782-03 du Syndicat des Métallos voteront pour un mandat de grève le mercredi 13 juillet en soutien de leurs revendications pour de réelles négociations et un nouveau contrat de travail. Les travailleurs continuent à travailler selon les conditions de leur précédente convention collective échue au 30 juin. Les travailleurs sont chargés des opérations de décapage pour le traitement des bobines d'acier afin d'éliminer les impuretés et les préparer pour la finition et des utilisations industrielles et manufacturières, notamment dans la construction automobile.

« Les négociations sont peu avancées, pour dire le moins », a fait valoir Troy Cooper, président de l'unité de négociation de la section locale 8782-03 des Métallos, qui oeuvre au nom des travailleurs de Stelco chargés des opérations de décapage.

« Nous nous sommes engagés à poursuivre les négociations à la suite de l'échéance de notre précédent contrat, mais à ce jour, nous n'avons pas pu avancer comme cela aurait dû être le cas. Nous avons donc demandé l'aide d'un conciliateur du ministère du Travail et nous sommes en train d'organiser un vote pour un mandat de grève », a ajouté Troy Cooper.

Le vote pour un mandat de grève vise à démontrer la solidarité et le soutien des membres du syndicat aux efforts de leur comité de négociation visant à obtenir une nouvelle convention collective. Les travailleurs ne sont pas actuellement en position légale de grève, et l'entreprise ne peut pas non plus mettre légalement ses travailleurs en lock-out.

Les travailleurs des opérations de décapage de Stelco se joignent à deux groupes plus importants de Métallos dans les usines de Stelco, dont les contrats sont également échues au 30 juin et qui ont voté massivement en faveur de mandats de grève.

Les membres de la section locale 8782 des Métallos, chargés de la production d'acier de Stelco à Nanticoke, ont voté à 99 % en faveur d'un mandat de grève en soutien de leurs revendications pour un contrat équitable.

Les membres de la section locale 1005 des Métallos, chargés de la transformation et de la finition de l'acier de Stelco à Hamilton, ont voté à plus de 96 % en faveur d'un mandat de grève en soutien de leurs revendications.

« Tout comme nos collègues des deux autres unités de négociation, nos membres espèrent un contrat équitable tenant compte de l'excellente conjoncture actuelle de Stelco, sachant que ce sont les travailleurs qui sont les premiers responsables du succès de l'entreprise », a souligné Troy Cooper.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

