Numéros gagnants de la loterie après-midi - Société des loteries et des jeux de l'Ontario - le 12 juill. 2022

L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui que l'édition 2022 de la course Empire State Building Run-Up (ESBRU), présentée par Turkish Airlines et animée par la Challenged Athletes Foundation, aura lieu le 6 octobre 2022, à 20 h (HNE)....

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») a annoncé que sa filiale, Voyageur Aviation Corp. (« Voyageur »), a ajouté les ATR 42 et 72 à son offre de produits, ce qui permet de diversifier les activités de Chorus et ses capacités de soutien transversales. ...