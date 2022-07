Quorum Software dévoile sa vision globale avec Quorum Energy Suite





Quorum Software (Quorum), un leader mondial des logiciels dédié à l'industrie de l'énergie, dévoile sa vision globale élargie avec Quorum Energy Suite (QES), le portefeuille de solutions complet de la société qui servira de base pour l'innovation et la croissance.

Suite à la fusion de l'an dernier entre Quorum et Aucerna, et à l'acquisition de l'activité logiciels pour le pétrole et le gaz de TietoEVRY, Quorum a unifié ses 38 applications dans un portefeuille unique.

Les applications de QES sont distribuées entre neuf domaines fonctionnels de l'industrie, de la planification en amont, l'économie et les réserves jusqu'à l'exécution et les opérations sur puits, la comptabilité et la gestion foncière, en passant par l'optimisation de la production, les activités intermédiaires et les mesures, ainsi que le transport et la logistique du fret. Les noms des produits restent inchangés et sont définis en langage courant, permettant au marché de comprendre comment QES sert ses activités.

« Quorum Energy Suite constitue la suite la plus large et la plus approfondie d'applications et de services sur le marché, elle fait bénéficier nos clients d'immenses capacités en renforçant la valeur qu'ils ont aujourd'hui », a déclaré Tyson Greer, responsable des produits chez Quorum Software.

QES donnera la priorité à l'innovation en renforçant le leadership de la société dans les renouvelables, en permettant les opérations d'import et d'export de GNL et en fournissant des flux de travaux intégrés dans tout l'écosystème de l'énergie, mettant à profit le Cloud et d'autres capacités numériques.

« Quorum crée de la valeur en continu pour ses clients en fournissant des données facilitant la prise de décisions, des capacités d'automatisation et des intégrations qui leur donnent des résultats aujourd'hui et un chemin vers un avenir connecté », a affirmé Gene Austin, PDG de Quorum Software. « Alors que nos clients se font concurrence pour accéder au capital, à l'énergie et aux talents, Quorum est là en tant que partenaire de confiance, apportant une expertise personnalisée approfondie et une technologie de pointe pour stimuler la rentabilité et la croissance. »

À propos de Quorum Software

Quorum Software est l'un des plus importants fournisseurs au monde de logiciels pour le secteur de l'énergie, desservant plus de 1 800 clients dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie dans 55 pays. Les solutions de Quorum favorisent la croissance et la rentabilité des entreprises d'énergie en reliant les individus, les flux de travaux et les systèmes aux données facilitant la prise de décisions. Il y a vingt ans, nous avons fourni le premier logiciel du secteur pour les comptables des usines de gaz et, aujourd'hui, nos solutions permettent de rationaliser les activités commerciales avec des normes et intégrations de données à la pointe de l'industrie. Le secteur mondial de l'énergie fait confiance aux experts et aux applications de Quorum pour réussir la transition énergétique tout en créant de la valeur aujourd'hui comme pour l'avenir. Pour plus d'informations, visitez quorumsoftware.com.

