Schneider Electric optimise ses solutions de gestion des moteurs

Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique au service de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, a mis à jour ses solutions de gestion des moteurs. Cette approche holistique permet d'optimiser la performance, d'améliorer les retours sur investissement, et de renforcer l'efficience et la durabilité sur l'ensemble des équipements.

Les moteurs sont des éléments cruciaux au coeur de toute opération industrielle. Ils consomment en moyenne entre 60 et 95 pour cent de l'énergie électrique d'une usine. Le renforcement des processus, des opérations et de l'efficience des moteurs se traduit par une productivité, une durabilité et une fiabilité accrues. Les solutions de gestion des moteurs de Schneider Electric permettent des gains d'efficience, depuis la conception et la construction d'un site jusqu'à l'exploitation et la maintenance en unifiant numériquement les systèmes de gestion de l'énergie et de l'automatisation.

Le nouveau portefeuille de solutions, notamment l'AltivarTM Soft Starter ATS 480, ne se limite pas au contrôle et à la protection des moteurs. Cette offre tout-en-un unique fournit de nouveaux niveaux d'efficience sur l'ensemble du site, renforçant ainsi l'intégralité des dépenses en capital et des dépenses opérationnelles. La solution comprend également l'expertise du domaine de Schneider Electric pour personnaliser son architecture en fonction d'un marché spécifique et de ses défis. Une telle approche crée une application avec des capacités accrues de design et de simulation électriques, ainsi que des outils numériques dédiés.

Grâce aux solutions de gestion des moteurs de Schneider Electric, les clients peuvent s'attendre à:

une économie de 40 pour cent du temps consacré à la sélection et l'élaboration des devis

une économie de 25 pour cent du temps d'installation

une réduction de 50 pour cent de l'indisponibilité des moteurs

une optimisation de 40 pour cent des coûts pour la gestion des moteurs

une économie de 50 pour cent d'énergie (par rapport aux démarreurs en ligne directe)

« La durabilité est au coeur de la mission de Schneider Electric. Nous nous appuyons sur notre expertise approfondie dans la conception et la construction de solutions hautement efficientes, durables et exhaustives qui répondent de manière spécifique aux besoins de nos clients », déclare Warren Ma, VP principal, commandes et transmissions industrielles, Schneider Electric. « Nos solutions de gestion des moteurs aident nos clients à diminuer les coûts des projets, les délais, et l'empreinte des systèmes en optimisant les dispositifs et les composants dans votre système. Nous garantissons la qualité électrique de l'installation et renforçons votre confiance en matière de contrôle et de protection des moteurs en réduisant le risque de panne. »

Altivartm Soft Starter ATS480

L'Altivartm Soft Starter ATS480 fait partie de la nouvelle offre de gestion des moteurs, marquant ainsi la prochaine évolution de démarreurs progressifs prêts pour la numérisation. L'ATS480 réduit les délais et les coûts d'ingénierie grâce à la sélection simplifiée et l'optimisation de l'architecture électrique et du site, et via la sécurisation des opérations à l'aide des meilleures pratiques de cybersécurité, du dépannage numérique et d'une assistance continue.

L'ATS480 est conçu pour les processus et les infrastructures. Il simplifie l'exécution du projet et maximise la disponibilité de vos applications, même dans les environnements les plus exigeants. Il s'appuie sur une robustesse et une performance commence/arrêter éprouvées allongeant la durée de vie de l'ATS48 et préservant votre investissement initial en réutilisant le design existant.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition: Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital en matière de durabilité et d'efficience.

Nous accélérons la transformation numérique en intégrant des technologies de process et d'énergie, des produits de connexion du terminal jusqu'au cloud, des commandes, des logiciels et des services à l'ensemble du cycle de vie, dans l'optique d'une gestion intégrée pour les maisons, les bâtiments, les data centers, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous prônons des normes ouvertes et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs : objectif utile, inclusion et habilitation.

