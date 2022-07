Schneider Electric crée une plateforme de formation professionnelle en réponse à la pénurie de talents en centre de données





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique au service de la gestion et de l'automatisation énergétique, annonce une série de mises à jour pour sa plateforme numérique neutre vis-à-vis des fournisseurs et certifiée CPD, Schneider Electric University. Disponible en 14 langues et accessible gratuitement à l'échelle mondiale, cette plateforme dédiée au développement professionnel répond directement à la pénurie de talents dans le secteur des centres de données, aidant ainsi les parties prenantes à renforcer les compétences et à rester informées des dernières initiatives en matière de technologie, de durabilité et d'écoefficience.

À ce jour, la Schneider Electric University a fourni plus d'un million de cours à plus de 650 000 utilisateurs de centre de données, répartis dans plus de 180 pays. Les mises à jour de la qualification Data Center Certified Associate (DCCA) de la Schneider Electric University concernent les fondamentaux de l'électricité, du refroidissement, des baies, et de la sécurité physique, et indiquent comment optimiser la conception des centres de données afin de renforcer la résilience, l'écoefficience et la durabilité. Parmi les nouveaux cours figurent: Optimisation des configurations de refroidissement pour le centres de données; Stratégies de câblage fondamental dans le centre de données; Examen des méthodes de protection antifeu dans le centre de données; et Fondamentaux du refroidissement II et de l'humidité dans le centre de données.

De plus, son programme prend en compte les points focaux du secteur, notamment avec les cours intitulés Sélection et planification de sites de centre de données, qui présente comment sélectionner des zones désaffectées et des terrains nus pour accéder aux énergies renouvelables; Technologies de production d'énergie alternative, qui aide à stimuler le déploiement de stratégies d'énergie renouvelable, la production d'électricité sur site et l'utilisation de technologies comme les micro réseaux; et Technologie de batterie pour centres de données, qui évalue l'impact de durabilité de différents types de batteries UPS, les avantages de la technologie lithium-ion, et offre une analyse des coûts connexes du cycle de vie.

Combler la pénurie de compétences sectorielles

Selon l'étude Uptime Institute Annual Data Center Survey 2021, les besoins mondiaux en personnel augmenteront pour atteindre près de 2,3 millions de postes à pourvoir en 2025. En outre, 32 pour cent des répondants ont indiqué avoir rencontré des difficultés pour conserver leur personnel, avec 47 pour cent ayant rencontré des difficultés pour trouver des candidats qualifiés. L'attraction et la conservation de talents dans ce secteur, qui est au coeur de l'économie numérique, atteignent désormais une masse critique.

En encourageant les personnes à renforcer leurs compétences et à poursuivre leur développement professionnel gratuitement, la Schneider Electric University répond directement à la pénurie de compétences en centre de données, en aidant les entreprises à attirer et reformer les talents, et en fournissant une formation technique spécialisée.

"Ces dernières années, les besoins en capacité des centres de données ont augmenté de manière exponentielle, battant de nouveaux records alors que la numérisation et l'adoption nuagique s'accélèrent. La pénurie de compétences sectorielles restent un défi de taille et a des implications potentielles pour d'autres industries connectées", déclare Pankaj Sharma, VPE, division Secure Power. "En proposant un accompagnement sur les dernières initiatives technologiques et de durabilité, nous pensons que la Schneider Electric University offre une ressource inestimable pour contribuer à combler le manque de qualifications en autonomisant les écosystèmes commerciaux, en renforçant les compétences du personnel, et en formant la prochaine génération de professionnels pour construire les centres de données de demain."

Engagement à long terme en faveur de l'éducation

Avant son acquisition par Schneider Electric en 2006, le Data Center Science Center d'APCtm, marque phare de Schneider Electric pour l'alimentation de secours à batterie, la protection contre les surtensions, et les infrastructures physiques TI pour les centres de données et les environnements nuagiques, a créé la "Data Center University" en tant que ressource gratuite pour former et renforcer les compétences de la prochaine génération de professionnels. Son objectif était de créer un programme de formation certifié qui promouvrait le développement professionnel des acteurs sectoriels et les préparerait à la construction des centres de données de demain.

Sous la désignation de "Schneider Electric University", la plateforme offre désormais plus de 200 cours en centres de données, efficience énergétique et durabilité par l'entremise de deux sites dédiés, le Professional Energy Manager (PEM), et la qualification DCCA. Tous les cours sont disponibles sous la forme de modules d'une heure au rythme personnalisé, en 14 langues, pour un accès mondial gratuit à la formation dans le domaine énergétique. En outre, l'université est reconnue par 25 organes CPD du secteur, comme BICSI, l'Electrical Contractors Association (ECA), Engineers Ireland, et le Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership (REEEP).

En tant qu'une des premières plateformes de développement professionnel dédiées aux centres de données et à la gestion énergétique, la Schneider Electric University a maintenu une objectivité absolue, tous ses cours maintenant une neutralité totale vis-à-vis des fournisseurs. À ce jour, l'université a fourni plus d'un million de cours à plus de 650 000 utilisateurs aux quatre coins du globe. Elle constitue un instrument vital pour les professionnels du secteur cherchant à renforcer leurs compétences.

Pour de plus amples renseignements sur la Schneider Electric University, visitez ce site web.

