Fluke Biomedical OneQA prend désormais en charge les tests relatifs aux moniteurs patients





Fluke Biomedical a annoncé que OneQA, logiciel d'automatisation des tests et flux de travail, prenait désormais en charge ProSim 8, le simulateur de soins des patient multifonction le plus vendu. Fluke Biomedical OneQA est une plate-forme logicielle d'assurance qualité, leader du secteur, qui permet aux hôpitaux, sociétés de services indépendantes et équipes de services de fabrication FEO (Original Equipment Manufacture, OEM) d'accroître la sécurité, l'efficacité et la précision des tests d'équipements médicaux et des flux de travail (workflows) dans le cadre d'une démarche qualité.

« L'interopérabilité de OneQa avec ProSim 8 permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs, en configurant automatiquement la simulation à envoyer au moniteur », a expliqué Gerald Zion, responsable mondial de la formation pour Fluke Biomedical. « Les informations observées concernant l'affichage et les enregistreurs à tracé continu qui doivent être saisies manuellement sont automatiquement évaluées par OneQA, en utilisant les limites de test prédéterminées relatives aux informations saisies. Ceci permet d'aboutir à un résultat de réussite ou d'échec objectif. »

Fluke Biomedical OneQA automatise une suite d'outils de Fluke Biomedical, qui inclut désormais ProSim 8. OneQA peut être utilisé comme application autonome de flux de travail et de documentation, ou être connecté à un système de GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur).

« Nos clients nous ont demandé d'ajouter les tests relatifs aux moniteurs patients à la bibliothèque de procédures de OneQA, ainsi qu'à ses flux de travail automatisés de documents », a déclaré Kiran Jagilinki, directeur des produits Fluke Biomedical OneQA. « Les clients peuvent désormais standardiser davantage leurs flux de travail par rapport aux tests réalisés, et bénéficier d'un nouveau rapport GPO (Performance Management, PM) consolidé concernant les tests relatifs aux moniteurs patients. »

Pour en savoir plus sur Fluke Biomedical OneQA, rendez-vous sur : https://www.flukebiomedical.com/oneqa.

À propos de Fluke Health Solutions

Fluke Health Solutions permet à nos héros du quotidien de se concentrer uniquement sur la protection des vies. Comprenant trois leaders du secteur, Fluke Biomedical, LANDAUER, et RaySafe, Fluke Health Solutions s'inscrit à la tête des marchés biomédicaux et de la radiodétection, grâce à des produits et services qui permettent d'assurer la sécurité des clients et des patients.

