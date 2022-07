Le promoteur Ray Junior Courtemanche acceptera désormais que les acheteurs des condos SKYBLÜ paient en cryptomonnaie





MONTRÉAL, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Adepte de technologie et orienté vers le futur, le promoteur Ray Junior Courtemanche a annoncé aujourd'hui qu'il ouvre la porte à une nouvelle forme de paiement et acceptera désormais la cryptomonnaie.

Par l'entremise des services de Dello, une entreprise de fintech montréalaise, le promoteur Ray Junior Courtemanche offrira désormais aux clients intéressés l'option d'acheter leur condo Skyblü avec de la cryptomonnaie.

Pour l'entrepreneur, le raisonnement est simple : il faut être de son temps et s'ouvrir au changement ! L'opportunité de transiger avec les millions de détenteurs de crypto et profiter d'un marché immensément effervescent est, selon Ray Junior Courtemanche, une évidence à l'adoption de la nouvelle technologie.

« De plus en plus de gens se tournent vers la cryptomonnaie. J'attendais seulement qu'il existe une façon simple et efficace pour pouvoir l'accepter et aujourd'hui, la solution existe et elle est québécoise ! À partir de là, j'étais vendu à l'idée, » affirme Courtemanche.

Comme lui, avec Dello, les entreprises et marchands auront désormais l'opportunité d'accepter la cryptomonnaie et de recevoir le tout en argent, directement dans leur compte bancaire. Un système révolutionnaire qui fait en sorte qu'accepter la cryptomonnaie deviendra finalement aussi simple qu'une transaction traditionnelle !

Pour Courtemanche, il va de soi qu'une adoption de masse de la cryptomonnaie devrait avoir lieu.

« C'est sécurisé, c'est décentralisé, ça fait qu'il y a moins d'intermédiaires qui prennent des frais. Tous les milieux, y compris l'immobilier, y trouveraient des avantages. Le potentiel est immense ! » affirme-t-il.

Rappelons que Ray Junior Courtemanche est l'homme d'affaires derrière Cité Mirabel, l'un des plus grands projets immobiliers du Québec, dont la valeur à terme est estimée à plus de deux milliards de dollars. Il est propriétaire d'une quarantaine d'entreprises et a développé des projets immobiliers totalisants plusieurs centaines de millions de dollars.

À propos des Condos SKYBLÜ :

Les Condos SKYBLÜ, situés à Cité Mirabel, consistent en un luxueux projet de trois tours jumelles. En 2020, la première tour SKYBLÜ fait sa marque en devenant officiellement le plus haut bâtiment résidentiel des Laurentides. Le projet remporte ensuite, en 2022, le Prix Construire - Condos en hauteur, décerné par l'Association de la construction du Québec (ACQ).

www.investissementrayjunior.com

VIDEO : https://youtu.be/PuJIOT9gue8

www.skyblucondos.com

