Avis aux médias - Le ministre des Transports et le secrétaire parlementaire Lamoureux feront une annonce importante au sujet d'un financement depuis le terminal intermodal du CN

Pour atteindre nos objectifs climatiques, il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens d'acheter, de recharger et...

Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO, a été nommé au conseil d'administration de l'Alliance for Transportation Electrification (ATE). L'ATE est un consortium de plus de 50 fournisseurs d'énergie, constructeurs automobiles,...