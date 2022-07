Smart lance Keystone, une nouvelle plateforme technologique ayant vocation à résoudre le problème mondial de la gestion des retraites





Smart, l'éminent fournisseur mondial de technologies de gestion des retraites, vient de lancer Keystone by Smart, une nouvelle plateforme technologique promettant de révolutionner le secteur de l'épargne pension estimé à 62 billions USD.

Keystone soutient déjà la principale fiducie de Smart Pension au Royaume-Uni, qui détient à elle seule plus de deux milliards GBP d'actifs sous gestion. La plateforme compte plus d'un million d'épargnants et 70 000 plans d'entreprise. Elle s'emploie aussi à intégrer plusieurs solutions d'épargne retraite supplémentaires en partenariat avec des institutions financières du monde entier. Ces partenariats offrent à Keystone la perspective à moyen terme de pouvoir servir plus de huit millions de personnes.

Capable de répondre aux besoins de centaines de millions de personnes, Keystone by Smart va être déployée dans le secteur des pensions à l'échelle mondiale, chez des clients commerciaux et du secteur public. Son offre de plateforme en tant que service (PaaS) sera mise à la disposition des gouvernements régionaux et nationaux, des banques, des prestataires d'assurance retraite, des gestionnaires d'actifs, des associations professionnelles et de groupes d'affinité.

Plateforme agile, flexible, cloud native et basée sur un code mondial unique, Keystone rend aussi les migrations de volumes importants de données radicalement plus efficaces, ce qui signifie que les projets de fusions et acquisitions et de consolidation prenant auparavant des années avec les anciens systèmes sont désormais réalisables en quelques semaines voire en quelques jours.

Keystone est une plateforme autonome d'épargne retraite destinée aux épargnants en milieu de travail. Elle est capable d'interagir avec d'autres logiciels de gestion de pension et services financiers en plus de pouvoir être intégrée à la gestion RH et de masse salariale. Les utilisateurs de services de pension existants peuvent également effectuer une transition fluide vers la technologie de Keystone, pour que salariés et employeurs puissent économiser du temps et de l'argent.

C'est la flexibilité de Keystone qui lui permet d'être utilisée avec un vaste ensemble de systèmes d'épargne retraite dans le monde entier. Keystone a été conçue pour rester en phase avec les rapides changements législatifs en matière de pension et pour répondre aux besoins des épargnants, dans toutes les langues et toutes les devises.

Dès son lancement, Keystone gère déjà de nombreuses solutions d'épargne retraite en dehors du Royaume-Uni, dont des déploiements d'adhésion automatique à des régimes de retraite dans plusieurs états des États-Unis ; une collaboration avec New Ireland Assurance, qui fait partie du groupe Bank of Ireland, pour mettre en place un système d'épargne retraite sur le lieu de travail ; et un partenariat de mise au point de système d'épargne sur le lieu de travail destiné à Dubaï, avec Zurich.

Vous trouverez de plus amples informations sur Keystone by Smart sur le site web de Smart.

Andrew Evans, PDG et cofondateur du groupe Smart, a déclaré :

« Keystone by Smart permet aux organisations de services financiers de servir leurs clients plus rapidement et plus efficacement. La plateforme donne la possibilité aux épargnants de rester connectés à leur argent et de gérer leurs pensions en temps réel.

Keystone aidera également les investisseurs stratégiques et institutionnels qui entrevoient des possibilités d'optimisations sur le marché mondial, mais qui ne disposaient pas auparavant des outils nécessaires pour les exploiter. Nous rendons un secteur technologiquement fragmenté plus convivial pour tous. »

Et Will Wynne, directeur général du groupe et cofondateur de Smart, d'ajouter :

« La majeure partie de notre secteur repose sur des technologies datant de dizaines d'années, qui ralentissent des millions d'épargnants partout dans le monde. Notre expérience à la tête de la révolution de l'adhésion automatique au Royaume-Uni nous a permis de le comprendre avant tout le monde. Maintenant, nous disposons de la plateforme que nous avons mise au point pour aider les épargnants et les prestataires du monde entier. »

« Keystone by Smart permet aux organisations de proposer des plans d'épargne pension moins coûteux et plus simples à mettre en place indépendamment du lieu. La plateforme offre également aux épargnants l'expérience qu'ils ont appris à attendre de la part des meilleurs sites de commerce électronique et banques en ligne. »

La réaction des investisseurs de Smart et du secteur de la fintech au sens plus large a été très positive. Parmi les investisseurs de Smart figurent Legal & General Investment Management, J.P. Morgan, the Link Group, Barclays, Natixis Investment Managers, Chrysalis Investments, DWS Group et Fidelity International Strategic Ventures.

Un autre investisseur de Smart, le groupe Octopus, s'est exprimé par l'intermédiaire de son PDG et cofondateur, Simon Rogerson :

« Keystone est une oeuvre technologique unique : une plateforme capable de transformer ce qui fait office de géant endormi de l'univers de la fintech, c'est-à-dire le marché mondial de l'épargne retraite évalué à 62 billions USD. Il s'agit d'un domaine pour lequel le secteur dans son ensemble réclame une plateforme technologique moderne, afin d'offrir de meilleurs résultats aux gouvernements, aux organisations de services financiers, à leurs clients et aux citoyens du monde entier. »

« Comptant déjà plus d'un million d'épargnants actuellement et conçue pour pouvoir en accueillir des dizaines de millions dans un avenir proche, la plateforme Keystone sera aussi transformatrice pour les pensions et la retraite que la plateforme Kraken d'Octopus Energy l'a été dans le domaine de l'énergie. »

Notes aux rédacteurs :

- Image du logo de Keystone by Smart (en pièce jointe)

- Page web dédiée à Keystone by Smart (lien)

- Vidéo de présentation de Keystone by Smart par les fondateurs de Smart, Andrew Evans et Will Wynne (lien)

À propos de Smart

Smart est un fournisseur mondial de plateforme technologique dédiée à l'épargne et à l'investissement. Sa mission est de transformer les retraites, l'épargne et le bien-être financier dans le monde entier.

Smart s'associe avec des gouvernements et des institutions financières (dont des assureurs, des gestionnaires d'actifs, des banques et des conseillers financiers) pour proposer des solutions de revenus et d'épargne de retraite numériques, rentables et sur mesure. Smart exerce ses activités au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis, en Europe, en Australie et au Moyen-Orient. Plus d'un million d'épargnants confient plus de quatre milliards GBP d'actifs à la plateforme.

Smart sert ses clients grâce à une équipe forte de 750 personnes dans le monde entier.

Legal & General Investment Management, J.P. Morgan, the Link Group, Barclays, Natixis Investment Managers, Chrysalis Investments, DWS Group et Fidelity International Strategic Ventures investissent dans Smart.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Smart.co ou www.smartpension.co.uk

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 juillet 2022 à 12:05 et diffusé par :